von SK

Frauenfußball, Regionalliga Süd: VfL Sindelfingen Ladies – Hegauer FV (Sonntag, 14 Uhr). – Das Frauen Regionalliga-Team des Hegauer FV hat am Fasnachtsonntag ein ganz wichtiges Spiel vor sich. Die Hegauerinnen müssen am ersten Regionalliga-Spieltag in diesem Jahr beim Tabellennachbar VfL Sindelfingen Ladies antreten.

Richtungsweisendes Spiel

Wenn der Tabellenzwölfte beim Tabellendreizehnten antritt und es gleich zum Auftakt um ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht, kann von einem richtungsweisenden Spiel sprechen. Michael Rösch, Sportlicher Leiter beim Hegauer FV: „Im Fußball spricht man da bekanntlich auch gern von einem Sechs-Punkte-Spiel. Der Druck ist da, damit müssen wir aber umgehen können, wenn wir die sechs Punkte zum ersten Nichtabstiegsplatz aufholen wollen“.

Intensive Vorbereitung

Die Grundlage für ihre Mission Klassenerhalt haben die Hegauerinnen in den letzten sieben Wochen mit einer intensiven Vorbereitung gelegt.

Ein besonderes Augenmerk lag bei Trainer Gino Radice im Bereich der körperlichen Fitness. „Die wird am Ende, speziell in engen Spielen, eine ganz wichtige Rolle spielen“, so der Trainer. Fünf knappe 0:1-Niederlagen kassierte der Aufsteiger aus dem Hegau im ersten Saisonabschnitt. Das zeigt, dass die HFV-Elf in der Liga mithalten kann und am Ende nur das eine oder andere Prozent gefehlt.

Testspielgegner haben abgesagt

Ganz optimal verlief die Vorbereitung aber nicht, weil Testspielgegner kurzfristig abgesagt haben und Training statt Spielpraxis auf dem Programm stand. Mit einem 9:1-Sieg beim Landesligisten FV Marbach in der zweiten Runde im SBFV-Pokal legten die Hegauerinnen am vergangenen Wochenende eine ordentliche Generalprobe hin. Wichtig dabei war, dass die Offensive getroffen hat, was in der Liga in der Hinrunde deutlich zu wenig der Fall war.

Torausbeute muss verbessert werden

Ein ganz wichtiger Punkt wird deshalb beim Thema Klassenerhalt die Torausbeute sein. Die HFV-Elf muss es endlich schaffen, ihre Chancen auch zu verwerten. Beim Hinspiel gegen den VfL Sindelfingen Ladies ist das auch gelungen, mit 2:1 zwar knapp, aber nicht unverdient. Daran gilt es umgehend anzuknüpfen. Ordentlich Druck haben also beide Mannschaften. Entscheidend wird sein, wer besser damit umgehen kann. Auch Sindelfingen steht mit dem Rücken zur Wand. Der Abstieg aus der 2. Bundesliga im letzten Sommer und vereinsinterne Probleme haben Spuren hinterlassen. Zu Beginn dieser Saison musste die zweite Mannschaft, gegen die der Hegauer FV im Meisterjahr noch gespielt hatte, aus der Oberliga Baden-Württemberg kurzfristig zurückgezogen werden. Nun kämpft die Mannschaft um den Klassenerhalt in der Regionalliga Süd. (roe)