von SK

Fußball, Regionalliga Süd, Frauen

Hegauer FV

TSV Crailsheim

1:0 (0:0)

Der Hegauer FV hat den dritten Sieg in Folge feiern können. Tabea Griß erzielte beim knappen, aber verdienten Erfolg über den Tabellensiebten das Tor des Tages für die immer noch vom Abstieg bedrohte Elf. Es war ein ganz wichtiger Sieg für die Hegauerinnen, die zum dritten Mal hintereinander ohne Gegentreffer geblieben waren. Durch die Niederlage des FFC Wacker München, dem direkten Konkurrenten um den Nichtabstiegsplatz, konnte der Hegauer FV den Abstand sogar erstmals auf drei Punkte ausbauen. Nach der Hinrunde war die Mannschaft von HFV-Coach Gino Radice noch neun Punkte hinter München gelegen.

Mit Selbstvertrauen und Zuversicht

Mit viel Selbstvertrauen und Zuversicht gingen die Gastgeberinnen in das Spiel gegen die Mannschaft aus dem Landkreis Schwäbisch Hall. Sie wirkten aber in der ersten Halbzeit dann doch sehr verkrampft und passiv. Luisa Radice hatte zwar in der dritten Minute nach einem Zuspiel von Jana Kaiser die erste gute Chance, doch die Gäste bestimmten in der ersten halben Stunde meist das Geschehen auf dem Platz.

Teresa Straub ein sicherer Rückhalt

HFV-Torhüterin Teresa Straub war im ersten Abschnitt der sichere Rückhalt. In der sechsten Minute parierte sie reaktionsschnell einen Schuss von Lisa Wich aus kurzer Distanz.Auch in der 26. Minute war sie bei einem Gästekonter mit guter Übersicht auf dem Posten. Zwischendurch hatten Laura Frech und Nadine Grützmacher eine Doppelchance nach einer Standardsituation (14.). Nach einer halben Stunde hatten sich die Hegauerinnen gefunden und waren mehr und mehr das aktivere Team, ohne aber zunächst größere Akzente zu setzen. Außer in der 37. Minute, als Nadine Grützmacher, nach Zuspiel von Luisa Radice, plötzlich alleine vor TSV-Torhüterin Nadine Steiner auftauchte. Die wehrte mit einer starken Fußabwehr gerade noch ab.

Mit Hilfe des Innenpfosten

Kurz vor der Pause hatte Tabea Griß einen Kopfball nach einer Ecke knapp über die Querlatte (45.) gesetzt, nach der Pause waren die Hegauerinnen besser im Spiel. Nach einem Freistoß von Jana Kaiser hatte Berenice Becker eine richtig gute Chance (49.). Kurz darauf versäumten Nadine Grützmacher und Jana Kaiser den klaren Abschluss – da hätte ein Tor herausspringen müssen (53.). Drei Minuten später war es soweit. Jana Kaiser setzte sich gegen zwei TSV-Spielerinnen durch, bediente Tabea Griß, die von der Strafraumgrenze mit Hilfe des Innenpfostens das 1:0 (56.) erzielte – das Tor des Tages. In der Folge hätte der HFV den Vorsprung ausbauen können. Tabea Griß (57.) und Luisa Radice (63.) nach Eckbällen, in der 64. Minute traf Luisa Radice den Pfosten. Kurz darauf zog die HFV-Spielführerin auf und davon, trat aber beim Torschuss unglücklich in den Boden (66.). Erst in der 71. Minute tauchten die Gäste erstmals im zweiten Abschnitt gefährlich vor dem HFV-Tor auf. Ein Lupfer von Wich landete hinter dem Tor (81.). In der Schlussphase drängte Crailsheim auf das 1:1, doch der HFV ließ kein Tor zu.

Crailsheim großen Kampf geliefert

Es war ein intensives, aber faires Spiel zweier Teams, die in der Fairnesswertung einträchtig und mit Abstand an der Spitze stehen. Gino Radice: „Wir haben in der zweiten Halbzeit das Herz in die Hand genommen und Crailsheim einen großen Kampf geliefert.“

Hegauer FV: Straub, Knisel, Hahn, Butsch (87. Sumser), Frech, Sauter, Griß, Kaiser, Becker, Grützmacher, Radice. – Tor: 1:0 (56.) Griß. – SR: Waibel (Mühlhausen).