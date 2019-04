von SK

Fußball-Regionalliga, Frauen: Hegauer FV – TSV Crailsheim (Sonntag, 13.00 Uhr, Hegau-Stadion). – Am 22. Spieltag spielt der Hegauer FV zum ersten Mal in diesem Jahr auf dem Rasenplatz im Engener Hegau-Stadion. Zu Gast ist der Tabellensiebte TSV Crailsheim.

Viel Selbstvertrauen und Zuversicht

Mit viel Selbstvertrauen und Zuversicht können die Hegauerinnen am Sonntag in diese Partie gehen. Zum ersten Mal in der bisherigen Saison steht die Mannschaft von Trainer Gino Radice auf einem Nichtabstiegsplatz, den sie weiter sichern möchte. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen ist der HFV-Elf der Auftakt ins neue Jahr gelungen. Michael Rösch, Sportlicher Leiter des Hegauer FV: „Mit drei 2:0-Siegen gegen Sindelfingen, Frauenbiburg und Regensburg, die direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt sind, liegt die Mannschaft im Soll, nun müssen wir aber gegen Mannschaften aus dem gesicherten Mittelfeld nachlegen.“

Hinspiel gegen Crailsheim eine Warnung

Ein Kandidat ist der TSV Crailsheim, der eine sehr solide Saison spielt und mit nur 26 Gegentoren zu den defensiv stärksten Teams in der Liga gehört. In der Vorrunde unterlag die HFV-Elf in Crailsheim nach einer ganz starken ersten Halbzeit unnötig mit 1:3. Es stand lange 1:1, ehe die Hegauerinnen kurz vor Schluss noch zwei unnötige Treffer kassierten. Der Kommentar von HFV-Coach Gino Radice nach dem Spiel: „Warum wir in der zweiten Halbzeit das Spiel noch so aus der Hand gegeben haben, ist für mich unerklärlich.“ Das soll dieses Mal besser werden. In der Defensive agieren die Hegauerinnen deutlich konzentrierter, die drei „Zu-Null-Siege“ bestätigen dies eindrucksvoll.

Taktik und System noch nicht festgelegt

Crailsheim kommt mit viel Tempo und macht immer wieder Druck über die Außen, dem die HFV-Elf standhalten muss. HFV-Coach Radice: „Gegen den SC Regensburg haben wir im richtigen Moment die Tore gemacht und kaum etwas zugelassen, das muss auf jeden Fall wieder unser Ziel sein.“ Von der Taktik und vom System her hat sich der Trainer noch nicht festgelegt. Zuletzt in Regensburg brachte ein 4-1-4-1 den Sieg und zuvor war der HFV im 3-5-2 erfolgreich. Mit dem Zweikampfverhalten und der Einsatzbereitschaft der Hegauerinnen aus den vergangenen Spielen tut sich kein Gegner leicht. Das Ziel der HFV-Elf ist der zweite Heimsieg in Folge.

Das Frauen-Verbandsliga-Team des Hegauer FV empfängt am Samstag um 17.00 Uhr auf dem Sportplatz in Binningen den VfB Unzhurst. (roe)