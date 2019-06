Fußball-Verbandspokal, Frauen: ESV Freiburg – Hegauer FV 0:8 (0:2). – Der Hegauer FV hat zum zwölften Mal den Verbandspokal gewonnen und seinem Trainer Gino Radice, der nach 14 Jahren aufhört, einen gebührenden Abschied bereitet. Nach dem Klassenerhalt in der Regionalliga hat er das zweite Ziel, „Titelverteidigung des SBFV-Pokals“, erfolgreich umgesetzt. Die damit verbundene Qualifikation für den DFB-Pokal gibt es obendrauf dazu.

Hegauer FV klarer Favorit

Gegen einen sehr engagierten und beherzten Verbandsligist war der HFV als höherklassiges Team und Titelverteidiger klarer Favorit und wurde dieser Rolle gerecht. Bereits in der dritten Minute schlenzte Jana Kaiser den Ball an die Querlatte. Der Hegauer FV hatte mehr vom Spiel, es fehlte aber zunächst am genauen Zuspiel in die Spitze. Drei Wochen ohne Spiel merkte man bei einigen Situationen der Elf an. Nach Zuspiel von Jana Kaiser klärte ESV-Torhüterin Natalie Schier vor der einschussbereiten Berenice Becker (16.). Kurz darauf klärte Schier mit einem starken Reflex eine Direktabnahme von Becker (19.). Tabea Griß köpfte knapp neben den Pfosten (21.).

Kaiser und Radice treffen

Die Hegauer Führung lag nach guten Chancen deutlich in der Luft und sollte kurz darauf auch fallen. Jana Kaiser erzielte per Direktabnahme das überfällige 1:0 (22.). Luisa Radice setzte (25.) danach den Ball knapp neben das Tor, ebenso Anja Hahn ihren Kopfball (26.). Die Hegauerinnen bestimmten das Spiel, Freiburg stand kompakt, versuchte, die Räume eng zu machen und durch gelegentliche Konter für Entlastung zu sorgen; die erste ESV-Chance gab es (27.) nach einem Eckstoß. ESV-Torhüterin Natalie Schier parierte in einer Minute gleich zweimal stark bei Freistößen von Kaiser und Hahn (34.). Nach guter Vorarbeit von Laura Frech erzielte HFV-Spielführerin Luisa Radice überlegt das 2:0 (37.).

Doppelpack von Griß

Auch im zweiten Abschnitt bestimmten die Hegauerinnen das Spiel. Hahn hatte mit einem Kopfball die erste gute Möglichkeit (53.). Und dann (57.) stand Tabea Griß genau richtig und erzielte per Kopf das 3:0. Drei Minuten später steckte Laura Frech herrlich durch und Tabea Griß traf trocken unter die Latte (60.). Nach einer Stunde war das Spiel entschieden. Die Freiburgerinnen gaben aber nicht auf, obwohl ihre Kräfte langsam schwanden. Aus dem Gewühl heraus sorgte Hahn mit einem Heber für das 5:0 (64.). Nach scharfer Hereingabe von Grützmacher lenkte ESV-Spielerin Stefanie Graf den Ball unglücklich ins eigene Tor (67.), Grützmacher markierte locker das 7:0 und Nadja Sabellek sorgte für den Endstand (84.).

„Danke für 14 Jahre“

Eine sehr schöne Aktion hatte das Team für den Trainer vorbereitet. Nach Spielende zogen alle Spielerinnen ein T-Shirt über mit dem Bild des Trainers und dem Schriftzug „Danke für 14 Jahre“. Damit ging es zur Siegerehrung. Im Anschluss an die Pokalübergabe wurde Gino Radice vor großer Kulisse gebührend verabschiedet. (roe)

Hegauer FV: Straub, Knisel (68. Engesser), Hahn (80. Sauter), Frech, Butsch, Formanski, Griß (74. Sumser), Kaiser (74. Sabellek), Becker, Grützmacher, Radice.

Tore: 0:1 (22.) Kaiser, 0:2 (37.), 0:3 (57.) Griß, 0:4 (60.) Griß, 0:5 (64.) Hahn, 0:6 (67./ET), 0:7 (80.) Grützmacher, 0:8 (84.) Sabellek. – SR: S. Gieringer (Sinzheim). – Z: 600.