von SK

Fußball-Regionalliga, Frauen: Hegauer FV – SV Alberweiler (Sonntag, 13 Uhr). – Am 24. Spieltag der Frauen-Regionalliga, Süd empfängt der Hegauer FV den Tabellendritten SV Alberweiler aus dem Landkreis Biberach. Die Württembergerinnen haben unter der Woche im Nachholspiel gegen den Tabellenführer FC Ingolstadt 04 3:3 unentschieden gespielt.

Vier Punkte Vorsprung auf Wacker München

Das gleiche Resultat erzielten die Hegauerinnen am vergangenen Wochenende. Michael Rösch, Sportlicher Leiter des Hegauer FV: „Durch den Punktgewinn haben wir nun vier Punkte Vorsprung auf den FFC Wacker München und können den Klassenerhalt in den letzten drei Spielen aus eigener Kraft schaffen“. Am letzten Spieltag der Saison ist München noch zu Gast im Engener Hegau-Stadion.

Bloß kein Endspiel um den Klassenerhalt

Auf ein Endspiel um den Klassenerhalt möchte der Hegauer FV aber gerne verzichten und wird versuchen, die Ligazugehörigkeit schon vorher klarzumachen. Mit zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage hat sich die Mannschaft von Trainer Gino Radice etwas aus der direkten Abstiegszone absetzen können. Die Moral und die Einstellung der Spielerinnen stimmt, gegen den Meisterschaftsfavoriten Ingolstadt glichen sie gleich zwei Mal einen Rückstand aus und belohnten sich mit einem wichtigen Punkt. Gino Radice freut sich über den Aufwärtstrend, weiß aber um die Schwere der Aufgabe: „So kann es in den kommenden Spielen weitergehen. Doch mit Alberweiler kommt am Sonntag eine sehr gute und spielstarke Mannschaft nach Engen.“

Hegauer FV braucht einen guten Tag

Gegen die Oberschwäbinnen gab es in der Hinrunde eine 0:2-Niederlage. Der Verein aus dem Kreis Biberach macht seit Jahren eine hervorragende Arbeit im Juniorinnen- und Frauenbereich. Die B-Juniorinnen spielen schon länger in der Bundesliga Süd. Das Regionalligateam hat sich mit eigenen Talenten kontinuierlich zur Spitzenmannschaft entwickelt. Die HFV-Elf braucht also wieder einen sehr guten Tag, wenn sie gegen diesen Gegner etwas Zählbares holen will. Speziell die Effizienz in den vergangenen Partien beim Torabschluss wird gegen die starke SV-Defensive ganz wichtig sein.

Danach spielen die Verbandsligafrauen

Direkt im Anschluss (15 Uhr) an die Regionalliga-Begegnung empfängt das Frauen-Verbandsligateam des Hegauer FV den FC Wittlingen. Schon heute um 14 Uhr (Kunstrasenplatz Welschingen) empfangen die HFV-B-Juniorinnen in der Oberliga den FV Vorwärts Faurndau. (roe)