von SK

Turnen: Am Wochenende hat in Küssaberg der Bezirksentscheid der Turngaue Badischer Schwarzwald, Markgräfler-Hochrhein und des Hegau-Bodensee im Bezirk IV statt. Jeweils die beiden besten Mannschaften hatten sich für diesen Wettkampf qualifiziert. Vom Hegau-Bodensee-Turngau waren zahlreiche Mannschaften am Start. Im ersten Durchgang gingen die jüngeren Turnerinnen und Turnen (AK 8/9, 10/11, 12/13) an die Geräte.

TV Überlingen gewinnt

Auf der Gerätebahn 1 bei den jüngsten Teilnehmerinnen (Pflichtübungen) durften gleich zwei Hegau-Bodensee-Mannschaften aufs Treppchen. Der TV Überlingen gewann mit 160,10 Punkten vor dem TuS Bräunlingen (155,80) und dem TV Jahn Zizenhausen (154,75).

Überlingen Erster, Güttingen Dritter

Auf der Gerätebahn 2 wurde der Wettkampf der 10/11- und 12/13-jährigen Mädchen ausgetragen. Auch hier in der P3 bis 5 waren zwei Mannschaften des Hegaus auf dem Siegerpodest: Die Mädchen des TV Überlingens erreichten den ersten Platz mit 174,100 Punkten, vor dem TuS Bräunlingen (172,70) und dem TV Güttingen (171,95).

TV Überlingen vor StTV Singen

Auch in der dritten Altersklasse W11/12 erreichten zwei Mannschaften das Siegerpodest: Die Mädchen des TV Überlingens wurden mit 183,35 Punkten Erste vor dem StTV Singen (181,10), dritter wurde der TuS Bräunlingen (180,75).

TV Güttingen wird Zweiter

Am Mittag starteten die älteren Turner. Im Wettkampf der 14/15-Jährigen gelang dem TV Güttingen der zweite Platz mit 190,20 Punkten hinter dem TuS Bräunlingen (192,30). Dritter wurde ebenfalls der TuS Bräunlingen (183,90).

TV Güttingen ganz oben

Bei den ältesten Teilnehmerinnen standen die Mädchen des TV Güttingen auf dem obersten Treppchen (195,60). Den zweiten Platz belegte der SV Istein (194,650), Dritter wurde der TV Donaueschingen (192,10). Das Teilnehmerfeld der Turner war nicht so zahlreich besetzt, nicht in jedem Wettkampf starteten sechs Mannschaften. In der AK 14/15 bestätigten die Turner aus Ludwigshafen (288,35) ihr Ergebnis aus der Vorrunde und belegten vor dem TV Überlingen (2279,70) den ersten Platz. Dritter wurde hier der TV Weil am Rhein. In der AK 15/16 war nur eine Mannschaft am Start. Der TV Ludwigshafen qualifizierte sich kampflos fürs Landesfinale am 5. Mai in Donaueschingen.