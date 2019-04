von SK

Turnen: Teilnehmer aus 69 Vereinen des Hegau-Bodensee-Turngaus (HBTG) waren in der Hohenhewenhalle in Engen-Welschingen vertreten. „Vielleicht sind sie gespannt, wie es mit dem Hegau-Bodensee-Turngau weitergeht?“, mutmaßte Thomas Möller, der scheidende Vorstand des Turngaus. Möller wollte sein Amt eigentlich schon im vergangenen Jahr abgeben, denn aufgrund einer beruflichen Veränderung konnte er in den letzten Monaten den Vorsitz nur noch eingeschränkt und aus der Ferne wahrnehmen.

Bei der letzten Jahreshauptversammlung konnte allerdings niemand davon überzeugt werden, das Amt kommissarisch zu übernehmen. So musste sich der Vorstand in den letzten Monaten selbst organisieren, bewältigte dies aber sehr erfolgreich. Im Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden wurden demnach auch keine großen Veränderungen aufgeführt. Bewährtes wie die Homepage und die App wurden nochmals in Erinnerung gerufen, auf die Mietgeräte des HBTG und den Pavillon wurde hingewiesen und Anne Weber erläuterte in ihrem Finanzbericht die erwirtschafteten Zahlen aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr, das positiv abgeschlossen werden konnte. Dies erlaubt es dem HBTG, die Beiträge für die Vereine auch weiterhin nicht zu erhöhen und trotzdem zu investieren. Die Lehrgänge und Fortbildungen sind nach wie vor ein wichtiges Angebot für die Helfer und Übungsleiter im Hegau-Bodensee-Turngau und werden auch 2019 angeboten. Hier steigen die Teilnehmerzahlen weiterhin an. Aber auch im Wettkampfbereich werden die Angebote von den Vereinen und Teilnehmern gerne angenommen.

Wiltrud Bossert-Engmann berichtete als Regional-Referentin des Badischen Turnbundes von der letzten Umfrage zum Stand der Übungsleitergewinnung. Vor allem in den Bereichen Kinder- und Gerätturnen werden häufig nicht lizenzierte Übungsleiter eingesetzt, da der Lizenzerwerb ziemlich viel Zeit kostet, was sich dann anschließend nicht unbedingt in der Vergütung niederschlägt, sondern nach wie vor viel mit Engagement und Ehrenamt zu tun hat.

Thomas Stampfer, Vizepräsident im Badischen Turner-Bund, übernahm die Entlastung des Vorstandes und bedankte sich herzlich bei Thomas Möller, der den HBTG in den letzten sechs Jahren in vielen Bereichen erneuert und auf modernere Zeiten eingeschworen hat. Thomas Möller und Thomas Stampfer ehrten die zahlreichen verdienten Mitarbeiter aus den Vereinen mit den silbernen und goldenen Ehrennadeln des HBTG, mit der Ehrennadel in Bronze des DTB für 20-jährige Tätigkeit im Verein und der Goldenen Verdienstplakette des BTB für 25-jährige Tätigkeit.

Danach standen die Neuwahlen des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden und Bereichsleiters für Fitness und Gesundheit und des Bereichsleiters für Vereinsentwicklung an. Hede Gesine Elsing wird den Vorsitz im Hegau-Bodensee-Turngau übernehmen. Anja Huber stellte sich als neuer Bereichsvorstand Gymwelt vor und wurde genauso wie Frank Rosenfeld, der wieder für den Bereich Vereinsentwicklung kandidierte, einstimmig gewählt. (wbe)