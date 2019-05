von SK

Fußball-Regionalliga, Frauen: Hegauer FV – FFC Wacker München 3:1 (1:0). – Die Ausgangslage am letzten Spieltag der Saison war brisant. Beide Teams trennten zwei Punkte. Dem Hegauer FV reichte ein Unentschieden für den Klassenerhalt, der FFC Wacker München brauchte einen Sieg – ein richtiges Endspiel um den Verbleib in der Regionalliga, und das am letzten Spieltag. Die Zuschauer bekamen ein interessantes und spannendes Spiel geboten, das sehr intensiv, aber trotz des Drucks von beiden Teams fair geführt wurde.

Erste Chance, erstes Tor

Der Hegauer FV ging mit der ersten guten Chance in Führung. Ein Ball von Jasna Formanski in die Spitze wurde von einer Münchner Abwehrspielerin abgelenkt, landete bei der mitlaufenden Jana Kaiser, die abgeklärt das 1:0 (14.) markierte. Der FFC Wacker machte in der Folge gehörig Druck, und die HFV-Elf hatte Glück, dass die erste gute Chance der Gäste am Pfosten landete (19.). Immer wieder pressten die engagierten Münchnerinnen früh, es gab viele Zweikämpfe. Die Hegauerinnen hielten gut dagegen und versuchten, die FFC-Offensive vom eigenen Tor fernzuhalten. In der 35. Minute verhinderte HFV-Torhüterin Teresa Straub mit einer tollen Parade den möglichen Ausgleich und avancierte einmal mehr zum sicheren Rückhalt der Hegauer Elf. So auch in der 45. Minute, als sie einen Münchner Schuss sehenswert festhielt.

Radice ließ sich die Chance nicht entgehen

Mit Beginn der zweiten Halbzeit erwartete der Hegauer FV noch mehr Druck seitens der Gäste. Die Gastgeberinnen auf der anderen Seite hatten sich vorgenommen, möglichst früh das 2:0 nachzulegen. Und dieses Vorhaben ging auf. HFV-Spielführerin Luisa Radice setzte eine Abwehrspielerin am gegnerischen Strafraum unter Druck, der Ball landete bei Laura Frech, die den Ball im richtigen Moment auf Radice spielte. Die HFV-Kapitänin ließ sich die Chance zum 2:0 (54.) nicht entgehen. Die Münchnerinnen mussten nun noch mehr öffnen, und dadurch kam der HFV zu weiteren Chancen. Ein Schuss von Jana Kaiser ging über das Tor (64.). FFC-Torhüterin Veronika Gratz klärte gegen Luisa Radice zur Ecke (70.). Beim anschließenden Eckball setzte Tabea Griß einen schönen Kopfball knapp am Tor vorbei.

Straub hielt den Vorsprung fest

In der 74. Minute parierte Teresa Straub einen Münchner Freistoß aus der unteren Ecke. Szenenapplaus gab es für das 3:0 in der 80. Spielminute. Nadine Grützmacher erhielt in Höhe der Mittellinie den Ball, setzte sich über links im Laufduell durch und passte auf Luisa Radice, die den Ball für Jana Kaiser durchsteckte. Diese ließ sich die Chance nicht entgehen und sorgte souverän für die Vorentscheidung. In einer hektischen Schlussphase schafften die Gäste durch Sonja Kolb noch das 3:1 (85.). Nach drei Minuten Nachspielzeit war der Klassenerhalt für die Hegauerinnen geschafft.

Sehr gute Rückrunde Basis für Klassenerhalt

Durch eine sehr gute Rückrunde, in der die Hegauerinnen 18 und somit doppelt so viele Punkte wie in der Hinrunde holten, wurde das große Ziel doch noch geschafft. In einer Statistik steht die HFV-Elf ganz oben – sie wurde mit den wenigsten Verwarnungen in der Fairness-Tabelle Erster.

Pfingstmontag Pokalfinale

Die Saison ist aber noch nicht zu Ende für die Mannschaft: Am Pfingstmontag, 10. Juni, 16 Uhr, spielt der Hegauer FV als Titelverteidiger im Südbadischen Pokalfinale in Wolterdingen gegen den ESV Freiburg. (roe)

Hegauer FV: Straub, Butsch (90. Storz), Knisel, Hahn, Frech, Formanski (87. Sauter), Griß, Kaiser, Becker (70. Sabellek), Grützmacher, Radice. – Tore: 1:0 (14.) Kaiser, 2:0 (54.) Radice, 3:0 (80.) Kaiser, 3:1 (85.) Kolb. – SR: Granzow-Emden (Stuttgart).