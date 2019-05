Nach 60 intensiven Minuten leuchtete als Endergebnis ein 30:25 (15:10) für den Drittligameister aus dem Osten von der Anzeigetafel. Die zweite Halbzeit aber gibt Hoffnung, dass die Spieler von Trainer Daniel Eblen in einer Woche in der Schänzlehalle den Spieß noch umdrehen können. Eine Schippe drauflegen müssen sie dann aber schon.

Paul Kaletsch | Bild: Michael Elser

In Konstanz sprechen sie gerne von der Schänzlehölle, wenn es um die Stimmung bei den Handballern der SG geht. Stimmt, aber diesmal war es auch eine Werner-Aßmann-Hölle. So nämlich heißt die Spielstätte des ThSV Eisenach und die imposante Kulisse von 2986 Zuschauern sorgt für ordentlich Rabatz. Die rund 150 HSG-Fans, die die 500 Kilometer im Bus angereist waren, das war schon vor Beginn klar, werden einen einen schweren Stand haben.

Eisenacher mit starkem Start

Es geht nicht nach Wunsch los für die Konstanzer. Zwar steht die Deckung ordentlich, weshalb die Eisenacher jedes Mal ins Zeitspiel und damit unter Druck geraten. Doch die Thüringer haben die Nerven und machen die ersten beiden Treffer jeweils nach dem letztmöglichen Abspiel. 3:0, 4:1 und 5:2, der Meister der 3. Liga Ost legt schnell eine Drei-Tore-Führung vor, ehe die HSG eine Aufwärtsphase hat und auf 4:5 verkürzt. Das Hoch ist aber nicht von Dauer, kurze Zeit später heißt es wieder 7:4, nach 13 Minuten sogar 8:4.

Felix Krüger | Bild: Michael Elser

Drei Auffälligkeiten sind zu notieren. Erstens: Die Schützlinge von Daniel Eblen bekommen den Eisenacher Spielmacher Daniel Luther nicht in den Griff – er wird bis zur Pause alleine auf sieben Tore kommen, drei davon souverän vom Siebenmeterpunkt. Zweitens: HSG-Torhüter Simon Tölke, zuletzt in der Liga stets mit beeindruckender Abwehrquote, kommt mit den meist hoch angesetzten Würfen der Gastgeber nicht klar, lediglich viermal kriegt er seine Hände entscheidend an die Kugel. Drittens: Das Konstanzer Angriffsspiel harzt, weil ThSV-Trainer Sead Hasanefendic, ein inzwischen 70-jähriger Großmeister des Handballsports, seine Spieler bestens vorbereitet hat auf die Achse Kaletsch/Wiederstein. Wiederholt misslingen dem Rückraum-Shooter die Anspiele auf den Kreisläufer, einige Anspielversuche waren auch eine Spur zu riskant. Um die 20. Minute herum hatte Tölke seine beste Zeit im HSG-Kasten, doch seine Paraden können die Vorderleute nicht nutzen, um den Abstand zu verkürzen. Und so kommt es, wie es kommen muss: Eisenach erhöht kontinuierlich bis auf 15:9 nach 29 Minuten.

Die HSG findet zurück ins Spiel

Doch dann langen die Thüringer zweimal zu hart hin, Iffert und Wöhler müssen runter und die Konstanzer verkürzen noch zum Halbzeitstand von 15:10. Das Wichtige aber: Eisenach würde auch zu Beginn des zweiten Durchgangs noch über eine Minute lang in doppelter Unterzahl sein und die HSG Anwurf haben.

Fabian Wiederstein | Bild: Michael Elser

Und tatsächlich findet Eblens Mannschaft zurück in die Partie. 160 Sekunden sind erst gespielt, da steht es nur noch 15:13. Der eingewechselte Linkshänder Matthias Hild (zweimal) und Tom Wolf treffen. Zudem ist der für Simon Tölke aufs Feld gekommene Maximilian Wolf dreimal siegreich im Duell mit gegnerischen Werfern.

So aber geht‘s – aus Konstanzer Sicht leider – nicht weiter. Den vor allem ein Mann im Dress der Thüringer hat etwas dagegen. Daniel Luther sorgt dafür, dass der Vorsprung der Heimmannschaft wieder anwächst. Der überragende Akteur auf dem Platz erzielt seine Tore acht, neun und zehn und stellt so quasi im Alleingang auf 18:14.

Joschua Braun | Bild: Michael Elser

Offenes Spiel in der entscheidenden Phase

Möglicherweise kommt jetzt die entscheidende Phase. Zieht Eisenach endgültig auf und davon oder kommt Konstanz richtig heran? Maxi Wolf zeigt weitere Paraden, das Zusammenspiel zwischen Paul Kaletsch und Fabian Wiederstein wird besser, die HSG hat generell mehr Tempo in ihren Angriffen. Hätten sie nicht drei Angriffe verdaddelt, der Anschluss wäre drin gewesen für die Handballer vom Bodensee. So aber bleibt es spannend, mal führt Eisenach mit zwei Toren, mal mit drei, wieder mit zwei, wieder mit drei und so weiter bis zum 23:20 in der 49. Minute.

Umbruch gelingt trotz Bemühungen nicht

Eine Niederlage mit drei Toren Differenz wäre angesichts des Spielverlaufs wohl akzeptabel. Aber die HSG-Spieler wollen mehr, doch bei allem Biss, den sie jetzt zeigen, der Umbruch gelingt ihnen nicht – obwohl Luther einen Siebenmeter verwirft. Aber Tom Wolf und Fabian Schlaich scheitern an ThSV-Keeper Gorobtschuk und Wolf wie auch Kaletsch leisten sich Fehlpässe, die mit Tempogegenstoßtoren bitter bestraft werden. Fünf Minuten vor dem Ende führt der Ostmeister mit 27:22, hat also wieder die Fünf-Tore-Führung wie zur Pause hergestellt.

Maximilian Wolf | Bild: Michael Elser

Was für ein Krimi. Schlaich, Tor, 27:23. Zeitspiel Eisenach, Kaletsch traut sich, Tor, 27:24. Schliedermann macht das 28:24, Tom Wolf kontert in den Winkel, 28:25. Dann scheitert Lumbroso an Maxi Wolf, aber die Schiedsrichter schenken dem kleinen Eisenacher einen Freiwurf – tatsächlich war er nicht gefoult worden, sondern beim Wurf ausgerutscht. Wenig später kann er so das 29:25 erzielen. Noch anderthalb Minuten. Abwehr durch den Kreis, Siebenmeter für die HSG. Kaletsch hatte alle verwandelt, doch jetzt tritt Wolf an – und setzt den Ball an per Aufsetzer an die Latte.

Noch 50 Sekunden, Hasanefendic nimmt die Auszeit, die Eisenacher kommen aber nicht durch, weshalb es Lumbroso aus neun Metern einfach noch versucht. Vorbei an Tom Wolf rauscht der Ball und über den wieder ins Tor gewechselten Simon Tölke hinweg zum 30:25-Endstand. Zwei Sekunden vor Abpfiff, ein echtes Ärgernis, weil weder Wolf noch Tölke die Arme hochgerissen hatten.

Nächsten Samstag (20.00 Uhr) steigt das Rückspiel in der Schänzlehalle. Das Motto kann nur sein: alles oder nichts. Mit den eigenen Fans im Rücken und etwas mehr Abgeklärtheit in entscheidenden Situationen sowie deutlich mehr Präsenz gegen Daniel Luther kann die Wende durchaus noch gelingen.

Danke an die Fans | Bild: Michael Elser

HSG Konstanz: Tölke (4 Paraden), M. Wolf (7 Paraden) – Stotz, Schlaich (2), Hild (3), T. Wolf (4), Wiederstein (2), Kaletsch (7/4), Krüger (2), Maier-Hasselmann, Braun (4), Jud (1), Keupp, Wendel, Volz, S. Löffler. – Zuschauer: 2986.