von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: VT Zweibrücken-Saarpfalz – HSG Konstanz (Sonntag, 17 Uhr, Westpfalzhalle). – So ganz abgeklungen ist sie noch nicht bei Drittliga-Spitzenreiter HSG Konstanz, die Gänsehaut nach dem direkt verwandelten Freiwurf von Tom Wolf. Auch Cheftrainer Daniel Eblen fuhr beim Videostudium und der entscheidenden Szene zum 29:28-Sieg gegen Kornwestheim noch einmal ein kalter Schauer über den ganzen Körper, als die mit über 1300 Fans gefüllte „Schänzle-Hölle“ explodierte. Doch längst ist der Blick auf das Spiel in Zweibrücken gerichtet, eine Aufgabe, vor der der 44-Jährige warnt.

Fehler sollen minimiert werden

Denn so emotional und denkwürdig der Schlusspunkt beim bereits zehnten Heimsieg im elften Auftritt vor eigenem Publikum auch war, im Lager der HSG Konstanz lässt man sich vom Erfolg nicht blenden. Vielmehr stand die intensive Aufarbeitung der gezeigten Schwächen im Vordergrund. „Das waren viele Fehler“, zeigt Eblen auf, „die auf der Anzeigetafel große Auswirkungen hatten.“ So sei die Stimmung seit Wochenbeginn zwar äußerst gut, vor allem aber sehr konzentriert, wie der Trainer erfreut beobachtet hat.

Eblen: "Noch nicht im Optimalbereich"

In der Aufarbeitung der zuletzt offenbarten Defizite wurden die Schwerpunkte in der spielnahen Entscheidungsfindung gelegt, aber auch mit der Abwehrleistung ist man bei der HSG noch nicht zufrieden und hat das Niveau vor der Spielpause noch nicht erreicht. „Wir sind“, führt der HSG-Coach aus, „hier noch nicht im Optimalbereich. Wir müssen noch stabiler stehen und wissen, dass wir noch viel tun müssen.“ Im Angriff wünscht er sich hingegen ein höheres Tempo und Konzentration bis zum finalen Abschluss. Bei den angesprochenen Baustellen trifft es sich gut, dass Kapitän Tom Wolf als Stabilisator nach einer längeren Verletzungspause wieder mit dabei ist.

Tom Wolf als wichtiger Eckpfeiler

Wie wichtig der Mittelmann für die HSG ist, zeigte nicht nur sein genialer Wurf ganz am Ende, gerade als Gegenpart zum schnellen, wendigen Tim Jud ist Tom Wolf sehr wertvoll. Eblen: „Das macht uns gefährlich, weil beide das Spiel anders gestalten.“ Zudem ist der 24-Jährige Anführer ein wichtiger Eckpfeiler in der Defensive, der den Abwehrriegel wieder dichter machen soll.

Neuzugang Matthias Hild einsetzbar

Helfen könnte beim Gastspiel in Rheinland-Pfalz nun erstmals auch Neuzugang Matthias Hild. Der 20 Jahre alte Linkshänder könnte nach ein paar mehr Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft nun bereits zu einer Alternative auf Rechtsaußen werden, da Fabian Maier-Hasselmann weiter fehlen wird. „Hier kann Matthias vielleicht schon helfen“, freut sich Eblen, möchte seinem Youngster aber auch die nötige Zeit zur Eingewöhnung in das neue Spielsystem geben. „Auf den zentralen Positionen im Rückraum und in der Abwehr braucht das noch etwas Zeit, das muss alles noch zusammenwachsen“, so Eblen. Eng zusammengewachsen ist die Mannschaft mit ihren Anhängern, das zeigte die lautstarke Unterstützung beim letzten Heimauftritt einmal mehr. 11 300 Fans bei den bisherigen elf Heimspielen sind Liga-Bestwert und bedeuten einen Top-Fünf-Wert unter allen 64 Drittligisten.

Zweibrücken hat viel Erfahrung

Doch auf diese Unterstützung muss Konstanz am Sonntag in der 35 000 Einwohner zählenden Rosenstadt weitestgehend verzichten. Aufsteiger VT Zweibrücken war dort schon für die eine andere Mannschaft – wie etwa Pforzheim oder Heilbronn – ein gefährlicher Stolperstein oder nahe an der Überraschung. Bereits im Hinspiel beim 29:22-Sieg der Konstanzer war das international besetzte Team des ehemaligen kroatischen National- und deutschen Erstligaspielers Danijel Grgic über lange Zeit ein unangenehmer Gegner. „Wir müssen auf der Hut sein“, sagt Eblen. „Das ist eine gute Mannschaft, die daheim sehr ordentliche Spiele gemacht, sich aber nicht immer dafür belohnt hat.“ Im Kader der VTZ steckt einiges an Erfahrung, wie Ex-Zweitligaspieler Tom Paetow, der mit 110 Treffern neuntbester Schütze der Liga ist. Oder aber Routinier Philipp Wiese und der stark besetzte, erfahrene Rückraum.