von Andreas Joas

Handball, 3. Liga

TSG Haßloch - HSG Konstanz 26:29 (11:13)

Die HSG Konstanz marschiert weiter. Nach einer 27:22-Führung wurde auch die Festung Haßloch, seit sieben Spielen zu Hause ungeschlagen, geknackt. Nun kann der Tabellenführer, weil die Rhein-Neckar Löwen am Sonntagabend in Kornwestheim gewonnen haben, die Meisterschaft mit einem Sieg am Samstag in Dansenberg nciht vorzeitig feiern.

Keine einfache Aufgabe

Die Aufgabe gestaltete sich zunächst alles andere als einfach. Der als extrem heimstark bekannte Gegner wollte seine Serie unbedingt fortführen und wirkte im Vergleich zum deutlichen Hinspiel (22:32) wesentlich besser. Großen Anteil daran trug der erst vor wenigen Wochen verpflichtete langjährige Bundesligaspieler Denni Djozic. Viermal traf der Linksaußen in der ersten Viertelstunde. Insbesondere, weil Konstanz in der Anfangsphase einige Probleme hatte, sich auf die aggressive, robuste TSG-Deckung einzustellen.

Zwar hatten die Gelb-Blauen schnell vorgelegt, nach 20 Minuten allerdings leuchtete es 6:9 von der Anzeigetafel. Ihre ganze Klasse demonstrierte die junge Gästemannschaft nach eben jener schwierigen Phase, in der noch zu wenig Tempo und die eine oder andere falsche Entscheidung vorhanden war. Mit der Hereinnahme von Kapitän Tom Wolf hatte Trainer Daniel Eblen den richtigen Schachzug parat. Der lange Mittelmann forcierte nun geschickt das Tempo, ohne zu viel Risiko zu gehen und setzte seine Mitspieler toll in Szene. Innerhalb von acht Minuten hatte Konstanz das Spiel gedreht. Statt drei Toren Rückstand besorgte Tom Wolf höchstpersönlich die 12:10-Führung.

Kurz nach der Pause drei Tore Vorsprung

Kurz nach der Pause konnte die HSG sogar auf drei Tore erhöhen, musste jedoch wenig später einen schweren Nackenschlag hinnehmen. In nur vier Minuten sah der Kapitän der Konstanzer seine zweite und dritte Zeitstrafe – und wurde mit der Roten Karte frühzeitig vom Spiel ausgeschlossen. Wolf konnte die beiden letzten Zeitstrafen nicht nachvollziehen. „Ich war gut drin und wir konnten das Spiel verändern“, ärgerte er sich. „Die beiden Zeitstrafen in der zweiten Hälfte verstehe ich bis heute nicht. Das war bitter.“ Gerade die letzte warf große Fragen auf, als ihm der Ball auf den Fuß gespielt wurde. Die Schiedsrichter attestierten ihm eine aktive Bewegung zum Ball.

Bemerkenswerte Reaktion der HSG

Bemerkenswert war die Reaktion seiner Mannschaft: unbeeindruckt hielt diese am eingeschlagenen Kurs fest. Für Wolf kam Tim Keupp ins Spiel und wurde mit sechs Treffern zum besten Feldtorschützen der Partie. „Tim warf ganz wichtige Tore aus dem Rückraum“, gab es dafür ein Extralob von Trainer Daniel Eblen. „Dadurch waren wir schwer auszurechnen. Tim aus der zweiten Reihe, Paul im Eins-gegen-eins und Tim Jud mit wichtigen Szenen.“ Dazu zeigte sich auch Joschua Braun in dieser Phase wieder sehr treffsicher und die Deckung agierte, trotz einiger unglücklicher Gegentore, auf gutem Niveau. „Wir haben uns“, freute sich Wolf, „nicht aus der Ruhe bringen lassen, uns gesteigert und das Niveau gehalten.“

Konstanz konnte sich so sukzessive absetzen. Als Haßloch noch einmal auf zwei Tore aufschloss (48.), setzten die Gäste wieder nach und sich auf 27:22 durch Tim Keupp ab. Knapp sechs Minuten vor Schluss die Vorentscheidung. „Das war ein gutes und intensives Spiel“, meinte Eblen. „Beide Abwehrreihen haben gut verteidigt. Die Jungs haben das in der zweiten Halbzeit aber gut durchgezogen.“

Topspiel am Samstag in Dansenberg

Damit ist die Bühne für das Topspiel am Samstag zwischen dem Tabellenzweiten Dansenberg und Spitzenreiter Konstanz bereitet. „Jetzt freuen wir uns auf diesen Kracher mit einem tollen Rahmen“, blickt Tom Wolf mit viel Vorfreude voraus, obwohl die vorzeitige Meisterschaft nach dem Sieg der Löwen in Kornwestheim am Sonntag in Dansenberg noch nicht gefeiert werden kann. Das wird nun frühestens in 14 Tagen beim Heimspiel in der Schänzle-Halle gegen die Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen möglich sein.

HSG Konstanz: M. Wolf, Tölke (beide Tor); Stotz, Schlaich, Hild, T. Wolf (3), Wiederstein (4), Kaletsch (7/3), Krüger (2), Braun (3), Jud (2), Keupp (6), Wendel (2). – Z: 550.