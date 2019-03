von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: HSG Konstanz – Rhein-Neckar Löwen II (heute, 20 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Die Bühne für einen tollen, möglicherweise unvergesslichen Handball-Abend im Hexenkessel „Schänzle-Hölle“ ist bereitet. Drittliga-Spitzenreiter HSG Konstanz erwartet mit den Rhein-Neckar Löwen II den Tabellendritten zum Topspiel. Ein Gegner mit hochattraktiver Spielweise, sodass sich ein ganz anderes Spiel als zuletzt in Dansenberg entwickeln dürfte. Mit einem Sieg gegen die Junglöwen könnte sich Konstanz nach der 26:27-Niederlage von Dansenberg gestern Abend in Saarlouis sogar den Meistertitel vorzeitig sichern.

Eine Aussicht, die Cheftrainer Daniel Eblen gestern allerdings noch wenig interessierte. Ob er das Ergebnis am Freitag aus Saarlouis ansehen werde? „Kann sein“, sagte er mit einem Lächeln und erklärte: „Ich muss ohne meine Frau die Kinder hüten. Daheim und in der Halle ist das Wort Meisterschaft tabu.“ Einfach um sich selbst kümmern, lautet die Devise. „Das haben wir“, so der HSG-Coach, „die ganze Zeit gemacht. Warum sollten wir nun damit aufhören?“

Der Vorfreude auf das Topspiel gegen den Tabellendritten tut dies dennoch keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Nachdem fast alle Akteure das eisenharte Duell vor den Toren von Kaiserslautern gut überstanden haben, freut sich das Konstanzer Lager auf „die besten Handballer der Liga“ (Eblen).

Dem Erstliga-Nachwuchs des Deutschen Pokalsiegers gelingt es auf bemerkenswerte Art und Weise jedes Jahr aufs Neue, nach großen personellen Umbrüchen eine Mannschaft aus vielen jungen Toptalenten zusammenzustellen, die stets in der Spitze der 3. Liga mitspielt. Das Handballinternat und Nachwuchsleistungszentrum des zweimaligen Deutschen Meisters entspricht seit vielen Jahren allerhöchsten Ansprüchen und wird jedes Jahr von der Handball-Bundesliga mit dem Jugendzertifikat mit Stern ausgezeichnet, für besonders herausragende, exzellente Jugendförderung. Wenn große Namen wie Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki mit den Löwen schon in der Schänzle-Halle auftauchten, so muss die HSG nun den erst 17-jährigen Philipp Ahouansou im Auge behalten. Der 2,03 Meter große Rückraum-Shooter hat mit 129 Toren deutschlandweit auf sich aufmerksam gemacht und kürzlich sein Debüt in der ersten Mannschaft gefeiert. Rechtsaußen Tim Ganz kommt dort öfters zum Einsatz und hat einen Profivertrag für die nächste Saison für die Erstligamannschaft in der Tasche.

Haben allen Grund zur Freude: Daniel und Otto Eblen. | Bild: Peter Pisa

„Es wird wieder mehr um Handball gehen“, freut sich Eblen auf das Duell mit den Talenten aus Mannheim. „Was die Jungs technisch und taktisch draufhaben, macht schon in der Videoanalyse Spaß.“ Einzelne Spieler möchte er nicht herausheben, dafür sei das Team auf allen Positionen zu dicht besetzt.

„Aber wir haben uns im Hinspiel auch nicht ganz so doof angestellt.“ Beim 35:26-Erfolg wusste die HSG Konstanz Gegner und Trainer Michel Abt zu gefallen. Sie sei „mit der stärkste Gegner, gegen den wir in den vergangenen Jahren spielten“. Es wird erneut Topleistung in allen Bereichen gefordert, zumal die Junglöwen (16:8 Punkte) in der Fremde über die nach der HSG zweitbeste Auswärtsbilanz der Liga verfügen. Eblen: „Wir müssen es konzentriert angehen, es treffen zwei Topmannschaften aufeinander.“

So kann nun neben einer 6:0-Deckung auch eine offensive Formation auf die Gelb-Blauen zukommen. Und natürlich ganz viel Tempo im schnellen Umschaltspiel. Da auch Konstanz ein schnelles Spiel nach vorn liebt, kann sich ein spektakulärer Schlagabtausch entwickeln. Einer, der möglicherweise ein spektakuläres Ende findet. Bis heute früh wird das Ergebnis aus dem Saarland selbst zu Eblen durchgedrungen sein. Sollte es mit dem eigenen Erfolg klappen und es tatsächlich zur doppelten Freude kommen, dann wäre das Wort „Meister“ nicht mehr tabu.