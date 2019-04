von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: TV Willstätt – HSG Konstanz (Samstag, 20 Uhr, Hanauerlandhalle). – Der Jubel ist verklungen, der Alltag zurück. Nach der vorzeitig gesicherten Meisterschaft hat die HSG Konstanz noch vier Spiele in der 3. Liga vor sich, ehe am 11. und 18. Mai die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga gegen den ThSV Eisenach anstehen. Etappe eins führt die HSG zum Südbaden-Derby.

Eine überaus knifflige Aufgabe beim Ex-Erstligisten. Zwar rangieren die Ortenauer nur knapp über der Roten Zone und benötigen jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Doch die in der Winterpause deutlich verstärkte Mannschaft um ihren neuen Trainer Marco Schiemann stemmt sich vehement gegen den drohenden Abstieg. Mit 10:6 Punkten steht im neuen Jahr eine positive Punktbilanz zu Buche und ist Ausdruck dessen, dass in Willstätt mittlerweile eine ganz andere Mannschaft als noch bei der 21:34-Niederlage in Konstanz auf der Platte steht. Neben dem zweitligaerfahrenen Christopher Räpple kamen in Felix Gäßler (SG Nußloch) und Marius Oßwald (HSG II) zwei Ex-Konstanzer hinzu. „Da hat sich einiges getan“, warnt HSG-Coach Daniel Eblen deshalb. Mit dem neuen Personal hat sich auch die Spielweise des TVW verändert. Die sehr erfahrene Mannschaft, nicht das Alter ist gemeint, zeichnet sich durch einen großen Kader aus. „Damit kann“, sagt Eblen, „auf alle Eventualitäten reagiert werden. Sie haben sich stabilisiert und viele wichtige Punkte geholt. Willstätt ist definitiv auf dem Vormarsch.“ Wenig verwunderlich, dass Willstätt trotz eines weniger ausgetragenen Spiels sechsbeste Rückrundenmannschaft der Liga ist.

Ganz anders sieht es in Sachen Kaderbreite bei der HSG aus. Für Torwart Simon Tölke wurde ein Sportverbot ausgesprochen, bis die Folgen des harten Gesichtstreffers vollends geklärt sind. Bis zu dessen Rückkehr wird der erst 18-jährige und noch für die A-Jugend spielberechtigte Beachhandball-Nationaltorwart Moritz Ebert in das Drittliga-Team aufrücken. Zumal mit Maximilian Wolf auch der zweite etatmäßige Keeper zuletzt krank ausfiel. Gleiches gilt für Fabian Wiederstein. Bei Fabian Maier-Hasselmann dauert der Reha-Prozess an. Zu allem Übel hat sich Kapitän Tom Wolf an der Schulter verletzt und wird die nächsten Wochen definitiv ausfallen.

„Wir hoffen, dass Tom schnell wieder fit wird“, sagt Eblen, und dass sich bei den übrigen Ausfällen noch etwas bis zum Spieltag tut. Samuel Löffler aus der „Zweiten“ fährt auf jeden Fall als Verstärkung mit. Trotz aller Personalsorgen erwartet der Konstanzer Trainer eine hochkonzentrierte Leistung, mit „einer ordentlichen Abwehr“. So soll der Druck auf Willstätt hoch gehalten werden, auch wenn aufgrund der Personalsituation die Belastung vielleicht anders verteilt werden muss. „Es ist wichtig“, appelliert er, „dass die, die bislang nicht so viel gespielt haben, mit ganz viel Ambitionen in die Partie gehen.“

Schließlich sollen bis Saisonende so viele Spiele wie möglich gewonnen und die Spannung hoch gehalten werden. Im Saisonverlauf hat die HSG diverse Male demonstriert, wie sie mit Rückschlägen umgehen kann. „Genau diese Reaktionen zeichnen uns aus“, hatte Tom Wolf kürzlich gesagt.