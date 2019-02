von SK

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

HSG Konstanz II

25:27 (13:13)

Keine Revanche gab es für die Steißlinger nach der der Niederlage im Hinspiel gegen die HSG Konstanz II. Auch im zweiten Duell musste sich der TuS Steißlingen der Drittligareserve der HSG Konstanz geschlagen geben und verlor am Schluss durch eine Schwächephase mit 25:27.

Schlechte Nachrichten für TuS Steißlingen

Schlechte Nachrichten gab es für die Steißlinger bereits vor der Partie: Rückraumspieler Maurice Wildöer muss am Knöchel operiert werden und wird somit den Rest der Saison verpassen. Der TuS startete dennoch stark in das Derby, vor allem Torhüter Leon Sieck war von Beginn an gut aufgelegt. Im Angriff waren die Steißlinger ein ums andere Mal über die Außen erfolgreich. So ging der TuS mit 5:3 (10.) in Führung.

Kompakte Konstanzer Abwehr

In der Folge taten sich die Steißlinger dann aber zusehends schwer gegen die kompakte 6:0-Abwehr der HSG. Für jedes Tor musste der TuS einen enormen Aufwand betreiben, und vor allem die einfachen Tore aus dem Rückraum fehlten. Dies nutzte Konstanz aus und ging mit 9:7 (20.) in Führung. Diesen Rückstand konnten die Gastgeber aufholen, sodass es mit einem leistungsgerechten 13:13-Unentschieden in die Halbzeit ging.

Steißlinger Schwächephase

Der zweite Spielabschnitt gestaltete sich zunächst ebenfalls ausgeglichen und keine der beiden Mannschaften konnte sich im weiteren Verlauf entscheidend absetzen, sodass es 20 Minuten vor Schluss noch Unentschieden stand (20:20). In der Schlussphase gelang es den Steißlingern jedoch in Überzahl nicht, den wichtigen Führungstreffer zu erzielen. Sie blieben ganze elf Minuten ohne eigenen Treffer. So vergab man in dieser Zeit drei Strafwürfe und aus dem Positionsangriff verrannte man sich zunehmend in Eins-gegen-Eins-Duelle. Diese Schwächephase nutzte die HSG Konstanz II eiskalt aus und konnte sich durch eine disziplinierte Chancenverwertung auf 23:20 (50.) vorentscheidend absetzen, sodass sich die Steißlinger am Ende mit 25:27 geschlagen geben mussten.

Clevere Konstanzer

„Wir haben aufopferungsvoll gekämpft, aber das Kompensieren von vielen Unterzahlsituationen hat uns zu viel Kraft gekostet. Zwischen der 40. und 50. Minute haben wir kein Tor erzielt – so kann man gegen einen Gegner in Topform nicht gewinnen. Konstanz hatte mit den sehr erfahrenen Manuel Both und Benjamin Schweda in den entscheidenden Phasen einfach die clevereren Spieler“ so TuS-Trainer Jonathan Stich nach der Niederlage. Freude über den Sieg gab es auf der anderen Seite.

Lob von Matthias Stocker

„Sie haben schon eine wahnsinnig gute Leistung in der zweiten Halbzeit gezeigt“, lobte der Konstanzer Trainer Matthias Stocker sein junges Team. „Deswegen war es auch ein verdienter Sieg.“ (mw/joa)

TuS Steißlingen: Walter, Leon Sieck (Tor); Biedermann (6), Euchner, Klotz, F. Maier, Stefan Maier (1), Steffen Maier (2), Lennart Sieck (1), Rothkirch (2), Storz (1), Ströhle (9/8), Wangler, Wöhrle (3).

HSG Konstanz II: Ebert, Gemeinhardt (Tor); Mauch (4/3), Mittendorf, Gottesmann, Both (6), Löffler (2), Schweda (1/1), Merz, Lauber (5), Volz (3), Braun (2), Dahm, Hadlich (4). – Z: 800.