Handball, Oberliga

HSG Konstanz II

SG Heddesheim

30:21 (14:10)

Mit der guten Superball-Stimmung im Rücken wurde Heddesheim nach ein paar Anlaufschwierigkeiten sicher bezwungen. 27 Punkte bedeuten zwar noch nicht den endgültigen Klassenerhalt, doch der Tabellensechste ist ganz dicht vor dem Ziel. Mit elf Punkten Vorsprung auf Steißlingen auf dem möglichen ersten Abstiegsplatz „müsste es jetzt schon mit dem Teufel zugehen“, meinte Trainer Matthias Stocker. Der Mannschaft war es wieder gelungen, sich nach einem 8:9-Fehlstart zu befreien und langsam, aber sicher das Kommando zu übernehmen.

HSG startet schleppend

„Wir hatten einen schleppenden Start“, gab Stocker zu. „Wir sind schwer reingekommen, haben unglücklich verworfen, haben uns das Leben selbst schwer gemacht.“ Doch plötzlich war der Schalter umgelegt. Nach 20 Minuten stabilisierte sich die Deckung und im Angriff wurden die gut herausgespielten Möglichkeiten konsequent verwertet. Nach dem Seitenwechsel nahm das toll anzusehende Spiel über den Kreis immer weiter Fahrt auf. Kreisläufer Manuel Both, erst in der Winterpause reaktiviert, war kaum zu halten. Besonders im Zusammenspiel mit Benjamin Schweda war kein Kraut gegen ihn gewachsen. „Das war herausragend“, freute sich der HSG-Coach. „Das Zusammenspiel mit ihm klappt immer besser, mit allen Spielern. Wir haben die Räume für Manu stark genutzt.“ Denn die offensive 3:2:1-Deckung der Heddesheimer mit frühem Stören gegen den Konstanzer Rückraum eröffnete Both Räume, die dieser dankend annahm. In der zweiten Hälfte waren kaum sieben Minuten absolviert, als Jerome Portmann auf 20:13 erhöhte – so etwas wie eine Vorentscheidung. Denn die HSG ließ nicht locker und erhöhte bis auf 30:19 (53.). Stocker freute sich schließlich über einen „am Ende ungefährdeten Sieg“. (joa)

HSG Konstanz II: Ebert, Gemeinhardt (beide Tor); Mauch (2/1), Mittendorf (2), Portmann (2), Michelberger, Both (11), Löffler (2), Schweda (3), Merz (2), Lauber (1), Volz, Storz (1), Hadlich (4).

Steißlingen phasenweise wie ein Absteiger

SV Remshalden

TuS Steißlingen

28:24 (11:9)

Erschreckend schwach präsentierte sich der TuS beim Tabellenletzten phasenweise wie ein Absteiger. Vor allem im Angriff fiel ihm nahezu nichts ein. Zuvor hatte es den nächsten Nackenschlag gegeben, Spielmacher Marvin Storz war im Training umgeknickt, wurden die Steißlinger Personalsorgen immer größer. Routinier Markus Reck wurde reaktiviert, aber ohne Storz hatten die Hegauer große Probleme gegen die 5:1-Deckung der Gastgeber. Erspielte sich der TuS mal eine Chance, scheiterte er mit schwachen Würfen am SV-Torhüter. So trafen die Steißlinger in neunzehn Minuten nur zweimal, lediglich die solide Abwehr verhinderte Schlimmeres (2:7). Erst danach lief es etwas besser. Die Umstellung auf eine 6:0-Abwehr trug Früchte. Zur Pause hatten sich die Gäste mit dem 9:11 keine schlechte Ausgangssituation.

Blau-Weiß verfällt in alte Muster

Im zweiten Spielabschnitt sah es zunächst so aus, als könnten die Hegauer die Begegnung drehen. Die Abwehr stand gut und daraus schaltete der TuS schnell um (12:12, 36. Minute). Dann verfielen die Blau-Weißen wieder in alte Muster, so spielten sie in Unterzahl mit sechs Feldspieler ohne Torhüter und kassierte prompt aufgrund von unvorbereiteten Abschlüssen zwei Tore auf das verwaiste Gehäuse. Allerdings machte es Remshalden in dieser Phase nicht besser (17:17, 46.). Aber im Angriff fehlte dem TuS jeder Spielwitz, er verrannte sich in 1:1-Duelle, die er meist verlor. Remshalden nutzte das teilweise blutleere TuS-Auftreten.

Trainer Jonathan Stich "enorm enttäuscht"

„Ich bin enorm enttäuscht. Wir hatten zu viele Totalausfälle und konnten Marvin Storz nicht kompensieren. Unsere Leistung wurde der Wichtigkeit des Spiels zu keiner Zeit gerecht,“ klagt Trainer Jonathan Stich. (mw)

TuS Steißlingen: Walter, Leon Sieck (beide Tor), Biedermann, Euchner (1), Klotz, F. Maier (3), Stefan Maier (2), Steffen Maier (2), Lennart Sieck (3), Rothkirch, Reck (6/1), Ströhle (6/4), Wangler (1), Wöhrle.