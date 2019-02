von SK

HSG Konstanz II – TSV Zizishausen 30:29 (15:15)

Die Partie zwischen der HSG Konstanz II und dem TSV Zizishausen bot ein Wechselbad der Gefühle. Am Ende strahlte die Konstanzer Drittliga-Reserve nach einem knappen 30:29-Sieg über zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga. Davor mussten beide Mannschaften aber so einige Höhen und Tiefen durchstehen. „Da waren sehr viele gute Sachen dabei“, lobte der Konstanzer Trainer Matthias Stocker seine Mannschaft, gab aber zu: „Am Ende holen wir mit Mut und Glück zwei Punkte.“

HSG startete furios

Dabei war es seine Mannschaft, die furios startete und mit 4:1 vorlegte – nach einer Viertelstunde aber mit 6:7 ins Hintertreffen geriet. Beispielhaft für eine Partie, in der die Führung ständig wechselte. Obwohl es der HSG oftmals gelang, die Gäste mit einer ordentlichen Deckung in das drohende Zeitspiel zu bekommen, gelang den Gästen meist doch noch der Torabschluss.

Moritz Ebert mit wichtigen Paraden

Über den vor allem in der ersten Halbzeit glänzenden Patrick Volz und später Joel Mauch, Benjamin Schweda und Alexander Lauber kamen die Konstanzer zurück ins Spiel. Auch der Beachhandball-Nationaltorwart Moritz Ebert stärkte den Konstanzern mit wichtigen Paraden immer wieder den Rücken.

Aluminium rettet HSG den Sieg

Zizishausen führte in der 55. Minute mit 29:28 und hatte alle Trümpfe in der Hand, bis Lauber ausglich und Manuel Both die Konstanzer zweieinhalb Minuten vor Schluss mit 30:29 in Front brachte. Wenige Sekunden später musste Joschua Braun vom Feld und der Gastgeber somit fast die ganze verblieben Spielzeit in Unterzahl überstehen. Zizishausen kam so zweimal zum Abschluss – und scheiterte zweimal am Aluminium. Große Erleichterung herrschte nach dem Sieg über das kleine Polster nach unten und den gewonnenen direkten Vergleich gegen Zizishausen. „Das kann vielleicht noch wichtig werden“, freute sich Trainer Matthias Stocker. (joa)

HSG Konstanz II: Ebert, Gemeinhardt (Tor); Mauch (5/1), Mittendorf, Gottesmann, Both (2), Löffler (3), Schweda (4), Merz (2), Lauber (4), Volz (8), Braun (2), Dahm, Hadlich.

SG Köndringen/Ten. – TuS Steißlingen 35:27 (17:15)

Gegen eine starke SG Köndringen/Teningen hielt der TuS Steißlingen eine Halbzeit gut mit und war dabei sogar teilweise die bessere Mannschaft, musste sich aber am Ende verdient mit 27:35 geschlagen geben.

Steißlingen startete vielversprechend

Dabei startete der TuS vielversprechend in die Begegnung. Mit einer 5:1-Deckung unterband er die Angriffsbemühungen der Gastgeber und Torhüter Leon Sieck zeigte einige schöne Paraden. Nachdem TuS-Spieler Marvin Storz früh mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ausgewechselt wurde, fehlte im Angriff der Spielgestalter, was sich sichtlich bemerkbar machte.

Marvin Storz fehlte im Angriff

Im zweiten Durchgang konnte der TuS zu keinem Zeitpunkt ansatzweise an die Leistung des ersten Spielabschnittes anknüpfen. Vorne im Angriff wirkte Steißlingen teilweise ratlos ob der aggressiven und variablen Deckung der Hausherren, was unter anderem an dem Ausfall von Storz lag.

„In der zweiten Halbzeit haben wir blutleer agiert"

So verrannten sich die Gäste zusehends in Einzelaktionen und gingen nicht mehr konsequent in die Tiefe. Köndringen nutzte dies aus und zog innerhalb von zehn Minuten von 17:16 auf 25:18 (41.) davon. „In der zweiten Halbzeit haben wir blutleer agiert und zu viele Ballverluste gehabt. So hat man gegen ein Spitzenteam keine Chance. Der Knackpunkt war, als Marvin Storz nach 20 Minuten verletzungsbedingt ausscheiden musste“, analysierte TuS-Trainer Jonathan Stich die Gründe für die Niederlage.

TuS Steißlingen: Walter (1), Leon Sieck (Tor); Biedermann (1), Euchner, Klotz (1), F. Maier (2), S. Maier (1), Lennart Sieck (3), Rothkirch (5), Storz, Ströhle (7/5), Wangler (2), Wöhrle (4).