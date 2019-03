von SK

Fußball, Regionalliga Frauen: VfL Sindelfingen Ladies – Hegauer FV 0:2 (0:1). – Abstiegskampf pur. Der Tabellen-zwölfte Hegauer FV holte beim Tabellendreizehnten VfL Sindelfingen den wichtigen Dreier und verkürzte den Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz auf vier Punkte.

Großer Druck auf beiden Teams

Man merkte beiden Teams den Druck in diesem Kellerduell an. Es war ein intensives Spiel, das vom Einsatz geprägt war. Die erste Chance hatten die Hegauerinnen durch Berenice Becker nach einem Eckball, die aber von VfL-Torhüterin Besarta Leci geklärt werden konnte (14.). Lea Scharf brachte, allein vor der Sindelfinger Torhüterin, nicht genug Druck auf den Ball (24.).

Hegauer FV mit mehr Ballbesitz

Die HFV-Elf hatte mehr Ballbesitz, Sindelfingen stand kompakt, ließ die Gäste kommen und agierte mit langen Bällen in die Spitze. Nadine Grützmacher hatte eine gute Kopfballchance nach einer Radice-Ecke (29.). Im direkten Gegenzug der erste gefährliche Sindelfinger Angriff, doch HFV-Torhüterin Teresa Straub klärte stark gegen VfL-Spielführerin Jana Spengler (30.).

Führung durch Luisa Radice

Nur eine Minute später jubelten die Gäste. Luisa Radice setzte an der Grundlinie des VfL-Tors ihre Gegenspielerin unter Druck, eroberte den Ball und sorgte abgezockt für das 0:1 (31.). Kurz vor der Halbzeit klärte Leci im VfL-Tor eine Flanke von Berenice Becker vor den lauernden HFV-Akteurinnen Lea Scharf und Nadine Grützmacher (45.).

Sindelfingen besser im Spiel

Nach der Pause setzte Tabea Griß einen Kopfball nach einem Freistoß von Jana Kaiser knapp neben das Sindelfinger Tor (48.). Glück hatten die Hegauerinnen, als ein Freistoß von Außen nur die Querlatte des HFV-Tors streifte (54.). Direkt danach setzte Luisa Radice, allein vor Torhüterin Leci, den Ball neben das Tor (55.). Nach eine Stunde war Sindelfingen plötzlich besser im Spiel, die HFV-Elf verlor für einige Minuten ihre Ordnung. Tabea Griß klärte eine gute Sindelfinger Chance gerade noch zum Eckball (62.).

2:0 trotz Schwächephase

In dieser Schwächephase gelang den Hegauerinnen aber das wichtige zweite Tor. Über Jana Kaiser und Nadine Grützmacher kam der Ball zu Luisa Radice, die sich über die linke Seite stark durchsetzte und den Ball an Torhüterin Leci zum 0:2 ins Tor beförderte (66.). Danach stabilisierte HFV-Coach Gino Radice mit der Einwechslung von Anja Hahn und Nadja Sabellek das Defensivverhalten. Bei einem 30-Meter-Hammer von Phoebe Vilsmeier war HFV-Torhüterin Teresa Straub auf dem Posten und lenkte den Ball über die Querlatte (81.). In der 86. Minute hätte Nadine Grützmacher für klare Verhältnisse sorgen können. Allein vor dem Tor legte sie den Ball uneigennützig für Luisa Radice auf, die aber einen Tick zu spät dran war. Am Ende sicherten sich die Hegauerinnen einen verdienten Sieg.

Michael Rösch: "Müssen nachlegen"

Michael Rösch, Sportlicher Leiter des HFV: „Es war Abstiegskampf pur. Unsere Mannschaft hatte sich viel vorgenommen, war aber auch sehr nervös. Das Kollektiv hat gepasst, und auf Grund der besseren Torchancen geht der Sieg auch in Ordnung. Ein Anfang ist gemacht, nun müssen wir in den nächsten Spielen nachlegen“. (roe)

Hegauer FV: Straub (Tor); Sauter (89. Storz), Knisel, Formanski, Frech, Griß, Kaiser, Scharf (68. Hahn), Grützmacher (88. Butsch), Becker (68. Sabellek), Radice. – Tore: 0:1 (31.) Radice, 0:2 (66.) Radice – SR: Pink (Blönried).