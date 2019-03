2. Volleyball-Bundesliga: Mimmenhausen hat am Wochenende zwei weitere Schritte Richtung Klassenerhalt gemacht. Dem „unglaublich wichtigen Erfolg“ (Spielertrainer Christian Pampel) am Samstag in Freiburg hat der TSV keine 24 Stunden später einen Pflichtsieg über die YoungStars Friedrichshafen folgen lassen.

FT Freiburg – TSV Mimmenhausen 2:3 (22:25, 25:16, 25:27, 25:19, 15:17). – Das Kellerderby begann alles andere als optimal. „Unsere Annahme war nicht gut“, beschreibt Christian Pampel die Phase, in der der Aufsteiger „ein Ass nach dem anderen“ kassierte. „Und dennoch haben wir gewonnen“, freute sich Pampel, weil Mimmenhausen so viel Druck aufbauen konnte, dass Freiburg sein schnelles Kombinationsspiel nicht mehr aufziehen konnte. „Freiburg hatte Probleme“, sagte Pampel, und die bekam seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel.

Pech für Lukas Diwersy

Wolters ersetzte Ott in der Annahne. „Da mussten wir uns erst anpassen“, erklärte Pampel, warum der zweite Durchgang so deutlich an die Gastgeber gegangen war. Dann spielte Mimmenhausen seine Stärke aus. Die hat zunächst einmal mit Volleyball gar nichts zu tun, entscheidet aber oft über Sieg oder Niederlage. Immer dann, wenn die Blau-Gelben mit dem Rücken zur Wand stehen, packen sie erst recht zu. „Sch… drauf, Gas geben“, lautete ihr Schlachtruf, nachdem Zuspieler Lukas Diwersy umgeknickt war, verletzt ausgewechselt werden musste. Ein FT-Angreifer war auf seinem Fuß gelandet.

Freiburg mit vielen Fehlern

Während Freiburg nun überdrehte, die Situation unbedingt ausnutzen wollte, deshalb Fehler machte, dirigierte der neue Zuspieler Michael Diwersy sein Team zum 27:25. „Das hat er toll gemacht“, lobte Pampel, der dann aber mit ansehen musste, wie „klare Ansagen“ in Block-Abwehr vergessen wurden. „Manchmal haben sie zu viel Feuer im Hintern“, kommentierte der frustrierte Spielertrainer das 19:25.

Mimmenhausen mit viel Ruhe

Weil Mimmenhausen professionell die Ruhe behielt, endete auch dieser Tiebreak erfolgreich. Mit „Geduld und Disziplin“ (Pampel). „Der Freiburger Angreifer schmetterte statt schlau mit Vollgas“ (Pampel), deshalb ging der Angriff zum 17:15 für den TSV Mimmenhausen ins Aus.

Volley YoungStars Friedrichshafen – TSV Mimmenhausen 1:3 (18:25, 25:21, 21:25, 19:25). – „Es hätte schlechter laufen können“, fasste Pampel das 3:1 in der ZF-Arena zusammen. Damit spielte der Diagonalangreifer, der alleine 24 Punkte gegen Friedrichshafen machte, nicht darauf an, dass er zum Wertvollsten Spieler gewählt wurde.

Pampel lobt sein Team

„Anfangs waren wir in der Annahme etwas zu steif. Wir haben zeitweise zuwenig Druck aufgebaut und so die YoungStars im Spiel gehalten“, so Pampel. „Dann hat man aber gesehen, was in der Mannschaft steckt.“

Dass die YoungStars das Prestigeduell gegen den Favoriten klar verloren, war für deren Trainer Adrian Pfleghar keine Überraschung: „Wir hatten eine Woche ‚Erwachsenenpause’ und dann ist es schwergefallen, in den Männer-Volleyball zurückzufinden.“

TSV Mimmenhausen: Ott, Streibl, Pampel, Hoffmann, Birkenberg, L. Diwersy, L. Diversy (L), Wolters, Müller, M. Diwersy.