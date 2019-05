Wassersport: Ursprünglich war die traditionsreiche Internationale Bodenseewoche eine reine Segelregatta. Mit der Wiederbelebung der Tradition aber ist sie zur größten ehrenamtlich organisierten Wassersportveranstaltung am Bodensee geworden, bei der viele Facetten des Wassersports präsentiert werden – zumeist in Ufernähe, sodass auch die Besucher auf der Konstanzer Hafenmeile und rund um den Konstanzer Trichter auf ihre Kosten kommen.

Rund 160 Boote und 1500 Segler

Natürlich steht das Segeln weiterhin im Mittelpunkt. Erneut werden rund 160 Boote mit nahezu 1500 Seglern zu den internationalen Wettfahrten erwartet. Auf fünf Regattabahnen messen sich die Crews. Auf Bahn Alfa, vor dem Konstanzer Hafen, treten die Nationalen Kreuzer an, die eleganten Boote sind vom Hafen oder vom Stadtgarten aus zu beobachten. Vor dem Hörnle, auf Regattabahn Delta, sind die Schärenkreuzer, die Drachen und die Lacustre im Einsatz, während die Hightech-Yachten, die ihr Regattafeld weit vor dem Trichter haben, erst nach Ende der Wettfahrten im Hafen bewundert werden können. Die Wettfahrten finden von Freitag bis Sonntag statt. Ein besonderes Spektakel ist das Auslaufen ab 10 Uhr, wenn der durch die Passagierfahrten bedingt schmale Zeitkorridor genutzt werden muss, um auf die Regattabahn zu kommen. Neu ist in diesem Jahr, dass die Aktiven auch sonst einen schmalen Bereich der Hafeneinfahrt beim Ein- und Ausfahren nutzen dürfen.

Großes Zuschauerinteresse an Ruderregatten

Groß war das Zuschauerinteresse stets an den Ruderregatten. Sowohl der Imperiasprint, Vierer mit Steuermann, als auch die Achter-Regatta „3 Miles of Constance“ haben die Ziellinie mitten im Hafen. Der Imperiasprint wird am Freitag um 22 Uhr gestartet, die Achter machen sich am Samstag ab 20 Uhr auf die Runde durch den Trichter. Auch vor dem Sea Life-Center steht am Samstag muskelbetriebener Wassersport im Mittelpunkt: Kanupolo, Coastal Rowing – ein Ruder-Wettbewerb mit kurzem Einerboot –, StandUpPaddling. Zwei Mal, Freitag, 21.30 Uhr, Sonntag, 10.30 Uhr, zeigen die Wasserskifahrer der DSMC-Showgruppe vor dem Stadtgarten ihr Können. Stündliche Rundfahrten sowie Übertragungen der Regatten auf eine Großleinwand runden den sportlichen Teil der Bodenseewoche ab.