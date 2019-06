Fußball-Bezirkspokal, Finale: SC Gottmadingen-Bietingen – BSV Nordstern Radolfzell 2:0 (0:0). – Es läuft die 71. Spielminute: Der Gottmadinger Christian Hock rennt auf das Tor von Nordstern Radolfzell zu. Die Nummer 31 bleibt cool und versenkt den Ball zum erlösenden 1:0 für den Bezirksligameister. Die komplette Mannschaft von Gottmadingen-Bietingen – auch die beiden Trainer Michael Hoffmeister und Marius Nitsch – rennt im Vollsprint zum Fanblock des SC. Alle feiern das für den Favoriten so unglaublich wichtige Tor.

Bier- und Sektduschen zum Abschluss einer perfekten Saison

Es war die Vorentscheidung in einer über weite Strecken offenen Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Als nur vier Zeigerumdrehungen später Marco Gruber auf 2:0 gestellt hatte, gab es im Gottmadinger Lager kein Halten mehr – das Double als Abschluss einer perfekten Saison! Die obligatorischen Bier- und Sektduschen durften bei der Double-Party natürlich nicht fehlen. Vor allem Nitsch und Hoffmeister bekamen ordentlich etwas ab. Das konnten die beiden Erfolgstrainer nach dieser Spielzeit sicherlich gut verkraften.

Video: Peter Pisa

SC Gottmadingen-Bietingen spielt „am Limit“

Michael Hoffmeister war nach dem Spiel „einfach nur unglaublich erleichtert. Es hat in diesem Spiel wirklich alles gebraucht. Wir haben noch mal unseren ganzen Willen zusammen genommen und haben nach dieser langen Saison am Limit gespielt. Wir sind jetzt natürlich überglücklich, es für uns eine unglaubliche Saison.“

Trainer Toni Fiore Tapia „mega stolz“ auf sein Nordstern-Team

Auch sein Gegenüber, Toni Fiore Tapia, war trotz der 0:2-Niederlage zufrieden und zeigte sich von der Leistung seiner Elf angetan. „Ich bin mega stolz. Das war ein überragendes Spiel und ich glaube, viele haben uns das nicht zugetraut. Gobi war heute eben die etwas glücklichere Mannschaft, aber diese Mannschaft hat sich das verdient, das müssen wir neidlos anerkennen.“ Und der Trainer, der den BSV nach fünf erfolgreichen Jahren mit zwei Aufstiegen am Saisonende nun verlässt, ergänzt: „Wir sind zwar enttäuscht, aber bei mir überwiegt die Freude über das, was die Jungs heute geleistet haben.“

Bezirksvorsitzende Konrad Matheis voll des Lobes

Voll des Lobes war auch der Bezirksvorsitzende Konrad Matheis: „Das Wetter war zwar heute nicht so toll, dennoch sind wir absolut zufrieden. Der SV Volkertshausen hat den gesamten Tag bestens organisiert und durchgeführt.“ Und er fügt an: „Wir haben drei sehr unterschiedliche und spannende Spiele gesehen.“ Die Zuschauerzahl (bei den Herren etwa 700, bei den Frauen 300) freute nicht nur Matheis, sondern auch besonders Reiner Zimmermann, den 1. Vorstand des SVV: „Damit hätte ich persönlich bei diesem Wetter nicht gerechnet. Es ist klasse, dass so viele Leute da waren.“

Tolle Szene: Fanlager applaudieren sich gegenseitig

Eine tolle Szene nach dem Abpfiff: Die Spieler und Fans des SC Gottmadingen-Bietingen feierten das Double gemeinsam auf dem Platz. Als die Nordstern-Fans begannen, ihre Mannschaft anzufeuern, ging der Gottmadinger Block in Richtung des Radolfzellers. Beide Fanlager applaudierten sich dann gegenseitig.

Tore: 1:0 (70.) Hock, 2:0 (75.) Roth. – SR: Pace (Hilzingen). – Z: 700.