2. Volleyball-Bundesliga: TSV Mimmenhausen – Blue Volleys Gotha (heute, 20 Uhr, Bildungszentrum Salem). – Die Wochen der Wahrheit setzen sich Schlag auf Schlag fort. Nach den fünf existenziellen Punkten in Freiburg und bei den YoungStars in Friedrichshafen steht der Aufsteiger nun vor einer Herausforderung, die mit dem Tabellenstand nicht erklärt werden kann. Tabellarisch ist Mimmenhausen Favorit, Gotha hat erst 19 Punkte auf seinem Konto – und dennoch warnt Christian Pampel vor dem Tabellenelften.

Zuspieler Zünglein an der Waage?

„Das ist kein wirklicher Konkurrent für uns“, sagt der ehemalige Profi. Echt jetzt? „Gotha hat tolle Einzelspieler“, begründet Pampel seine Meinung, der schon nach dem Hinspiel, Mimmenhausen gewann 3:2, nicht verstehen konnte, warum die Volleys so wenig erfolgreich waren. Diese schwache Hinrunde hängt den Gästen aus Thüringen wie ein zentnerschwerer Mühlstein um den Hals, trotzdem startete die Mannschaft von Trainer Jörg Schulz eine wilde Aufholjagd. „Sie darf“, ist Pampel beeindruckt, „nicht mehr patzen, und hat das bisher konsequent durchgezogen, ist nicht nervös geworden und kämpft und macht und tut.“ Bei tollen Einzelspielern trennt manchmal eben nur eine Winzigkeit Erfolg und Misserfolg. Das Zünglein an der Gotha-Waage ist wohl der neue Zuspieler. Mit dem Finnen Matias Mauri Kurppa kam der Erfolg. Und den wird Mimmenhausen stoppen müssen.

Mimmenhausen ist noch nicht überm Berg

Denn die Gastgeber sind noch nicht überm Berg. Für den Klassenerhalt sind in dieser sehr engen Liga ein paar Punkte mehr wünschenswert. Zumal das Restprogramm im Vergleich zur Konkurrenz schwieriger scheint. Deshalb wäre der Diagonalangreifer schon froh „über ein Fünf-Satz-Match“ gegen die akut abstiegsgefährdeten Blue Volleys. Egal, wie der Tiebreak dann endet. Öffentlich will Christian Pampel nicht an eine bessere Ausbeute denken. Aber er weiß, dass seine Sieben gegen die Besten der Liga stets gut ausgesehen hat. Auch dann, als der TSV von der Konkurrenz nicht länger unterschätzt wurde.

Kapitän Michael Diwersy und Crew

Nur die Sorge um seinen sich Woche für Woche verkleinernden Kader treibt Pampel um. „Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Lukas Diwersy nicht spielen“, stöhnt er. Sein Zuspieler war vergangene Woche einem Freiburger auf den Fuß getreten und umgeknickt, als jener bei einem Angriff unterm Netz durchrutschte. Nur gut, dass auch die Crew um Kapitän Michael Diwersy kämpfen, machen und tun kann.