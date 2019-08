von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Ein großartiges Wettkampfwochenende liegt hinter Elias Keller (TuS Gottmadingen) und Jolanda Kallabis (TG Stockach). Die beiden 14-jährigen Leichtathleten waren bei den Deutschen Meisterschaften im Block-Mehrkampf in Lage (Nordrhein-Westfalen) erfolgreich. Für Jolanda Kallabis gab es den Titel, für Elias Keller die Silbermedaille.

Lockerheit zum Abschluss

Mit einer gewissen Lockerheit reiste Jolanda Kallabis nach einer schon sehr erfolgreichen Saison zum Wettkampf. Die erste Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft sollte ein schöner Abschluss des langen Wettkampfsommers werden. Fünf Disziplinen standen an, ein langer Tag mit technischen Disziplinen und Läufen.

Solider Start

Nach einem soliden Start in den Wettkampf über 80m Hürden (12,87sec) stand der Ballwurf an, Jolandas schwächste Disziplin, bei der meist wichtige Punkte verloren gehen. Der erste Versuch änderte aber alles an diesem Wettkampftag: Mit der Weite von 40,50m konnte sie ihre bisherige Leistung um fast acht Meter verbessern. So konnte der Anschluss an die führenden Athletinnen gehalten werden, eine Medaille war für die Stockacherin in Reichweite. Im 100m Sprint folgte in 13,33 sec die nächste persönliche Bestleistung. Nach drei Disziplinen lag Jolanda nun auf Position sechs im Gesamtfeld. Der Weitsprung brachte sie nochmals nach vorne, 4,96m reichten, um sich vor dem finalen 2000-Meter-Lauf auf den vierten Platz zu schieben.

Zwischenstand per Telefon

Jetzt konnte die Stockacherin ihre Stärke ausspielen. Zuhause wurden die benötigten Punkte in Sekunden umgerechnet und per Telefon durchgegeben. Ein Vorsprung von 25 Sekunden war nötig für den Sieg. Jolanda lief ihr Rennen in 6:39,81min, die zweitbeste in diesem Jahr gelaufene Zeit. Der Rückstand war damit nicht nur aufgeholt, sondern sie siegte auch im Block Lauf mit 61 Punkten Vorsprung auf Platz zwei. Die Gesamtpunktzahl von 2685 Zählern bedeute auch die Einstellung des badischen Rekords. Den hält seit dem Jahr 2003 Sabrina Lindenmayer, die damals noch für den TSV Bodman an den Start ging.

Elias Keller als Mitfavorit

Am zweiten Wettkampftag fanden die Mehrkämpfe der männlichen Athleten statt. Elias Keller ging aus der Meldeliste als einer der stärksten Anwärter auf eine Medaille hervor. Er hatte sich über die Saison hinweg immer wieder in allen Disziplinen gesteigert und starke Mehrkampfergebnisse erzielt.

Glanzleistungen in allen Disziplinen

Im Block Sprint/Sprung war für den Gottmadinger durch die herausragenden Sprung-Leistungen des Hamburgers Simon Plitzko Platz eins nicht zu erreichen, über den gesamten Tag verteidigte er jedoch den zweiten Platz souverän mit Glanzleistungen in allen Disziplinen. Drei neue persönliche Bestleistungen stellte Elias Keller während des Wettbewerbes auf. Im 100m-Sprint mit 11,91sec, im Hochsprung übersprang er 1,71m und der Speer flog auf 40,69m, womit er seine alte Marke um mehr als fünf Meter übertraf. Auch die Gesamtpunktzahl ist mit 2897 eine deutliche Steigerung der bisherigen Ergebnisse. (nk)