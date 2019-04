von unserer Sportredaktion

Drei Meistertitel, ein Dutzend Medaillen und Sieg in beiden Länderwertungen: Am vergangenen Wochenende erlebte der Südbadische Ringerverband (SBRV) wieder mal eine sportliche Sternstunde. Die Griechisch-Römisch-Spezialisten brachten das Kunststück fertig, bei den deutschen Titelkämpfen der A-Jugend in Witten fünf von elf Finalisten und vier Medaillenkandidaten für Platz drei zu stellen. Das gelang keinem anderen Landesverband. Mit 89 Punkten gewann der SBRV die Länderwertung klar vor Nordrhein-Westfalen (71) und Württemberg (69). Einen Titel für die südbadische Auswahl gab es durch Georgios Scarpello vom KSV Gottmadingen.

Georgios Scarpello kämpfte sich im klassischen Stil in der Klasse bis 51kg souverän ins Finale mit vier deutlichen Siegen. Die Goldmedaille sicherte er sich gegen James Schneider in einer engen Begegnung mit einem Punktsieg. Scarpellos Vereinskollege Dario Dittrich startete in der Klasse bis 55kg der Freistilringer in Ladenburg. Nach drei souveränen Siegen musste er sich im Poolfinale dem späteren Titelgewinner Julien Zinser geschlagen geben. Den Kampf um Bronze verlor er gegen Burak trotz guter Leistung und wurde Vierter. Der Gottmadinger Tom Haas kämpfte in der 48-kg-Klasse ebenfalls um Bronze, unterlag dann aber Niklas Bock nach Punkten und erreichte ebenfalls den vierten Platz.

Der vierte Gottmadinger Ringer, Tom Stoll, schaffte es in der 55-Kilogramm-Klasse ins kleine Finale. Dort schulterte er Paul Bohn und sicherte sich somit die Bronzemedaille in seinem ersten A-Jugend-Jahr.

Auch Ringer des VfK Eiche Radolfzell waren am Start. In Witten zeigte Levin Özkaya bei seiner ersten DM-Teilnahme eine gute Leistung und belegte Platz sechs. In Ladenburg startete der Radolfzeller Freistilringer Rafael Kinsfater in der Klasse bis 60kg. Er wurde in seinem ersten A-Jugend-Jahr Achter. Dominik Stadler ging in der Klasse bis 71kg auf die Matte. Er erreichte ebenfalls den achten Platz.

Vom KSV Allensbach war Leon Brender im freien Stil in Ladenburg am Start. Der junge Allensbacher kämpfte in der Gewichtsklasse bis 51 kg. Nach zwei sehr engagiert geführten Kämpfen über die gesamte Kampfdauer belegte er bei seinem ersten DM-Start den neunten Platz.

Ergebnisse

Freistil

42 kg: 1. Ruben Kallfaß (ASV Altenheim); 45 kg: 1. Marcel Wagin (KSV Seeheim); 48 kg: 1. Karamjeet Holstein (KFC Leipzig); 51 kg: 1. Leon Schetterer (KSV Tennenbronn), 9. Leon Brender (KSV Allensbach); 55 kg: 1. Julien Zinser (VfK Schifferstadt), 4. Dario Dittrich (KSV Gottmadingen); 60 kg: 1. Adrian Barnowski (SV Nürnberg), 8. Rafael Kinsfater (VFK Radolfzell); 65 kg: 1. Nico Schmitt (KSV Rimbach); 71 kg: 1. Stas Wolf (ASV Schwäbisch Hall), 8. Dominik Stadler (VFK Radolfzell); 80 kg: 1. Kiril Kildau (AC Köln-Mülheim); 92 kg: 1. Yusuf Senyigit (SV Nürnberg); 110 kg: 1. Emil Thiele (SV Braunsbedra).

Griechisch-Römisch

42 kg: 1. Luca Moosmann (AV Sulgen); 45 kg: 1. Felix Bohn (SG Weilimdorf); 48 kg: 1. Noah Englich (KSV Witten), 4. Tom Haas (KSV Gottmadingen); 51 kg: 1. Georgios Scarpello (KSV Gottmadingen); 55 kg: 1. Aaron Bellscheidt, 3. Tom Stoll (KSV Gottmadingen); 60 kg: 1. Nurman Bayram (ASV Hüttigweiler); 65 kg: 1. Jan Wolfanger (ASV Hüttigweiler); 71 kg: 1. Alexander Zentgraf (SG Weilimdorf); 80 kg: 1. Mathis Jochum (ASV Hüttigweiler); 92 kg: 1. Connor Sammet (FC Aue); 110 kg: 1. Janik Kiefer (AC Thaleischweiler-Fröschen).