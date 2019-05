Fußball-Verbandsliga: 1.FC Rielasingen-Arlen – FC 03 Radolfzell (Freitag, 19 Uhr, Talwiesen-Sportanlage/Kunstrasen). – Am Freitag ist wieder einmal Derbyzeit auf der Rielasinger Talwiese. Der Nachbar aus Radolfzell ist zu Gast. Ein bisschen hat die Begegnung Züge eines Familientreffens, denn eine ganze Reihe von Spielern hat schon beim Gegner gespielt – man kennt sich.

Zwei verschiedene Ansätze

Allerdings treffen hier zwei strukturell völlig unterschiedliche Clubs aufeinander. Hier der wirtschaftlich potente Tabellenführer, der eine Reihe hochkarätiger Spieler der Region verpflichten konnte. Dort der zum Sparen gezwungene Gast, der aus der wirtschaftlichen Not eine glänzende Tugend gemacht hat und auf der Grundlage einer hervorragenden Jugendarbeit eine junge Verbandsligamannschaft zusammengestellt hat, die sich erstaunlich gut hält und nicht unverdient auf Rang vier steht. Bevor man aber so weit geht und eine Art „Klassenkampf“ in das Derby interpretiert, sei daran erinnert, dass auch beim FC 03 Radolfzell in den 1970er- und 1980er-Jahren der Versuch unternommen wurde, sportlichen Erfolg einzukaufen.

Gipfeltreffen der Torjäger

Die Radolfzeller Top-Torjäger: Robin Niedhardt... | Bild: Fischer, Eugen

...Alexander Stricker... | Bild: Thomas Scherer

...und Tobias Krüger (rechts). | Bild: Peter Pisa

Die Rielasinger Torgaranten: Silvio Battaglia... | Bild: Jürgen Rössler

...und Nedzad Plavci. | Bild: Jürgen Rössler

Doch was aktuell ins Auge fällt: Es ist fast schon das Gipfeltreffen der Verbandsligatorjäger. Bei den Gästen kommen Tobias Krüger, Alexander Stricker und Robin Niedhardt auf 40 Tore, die Rielasinger Silvio Battaglia und Nedzad Plavci, die die Verbandsliga-Torjägerliste anführen, haben bereits 52 der 91 Rielasinger Saisontreffer erzielt und damit zu zweit mehr Tore gemacht, als zwölf Verbandsligateams jeweils auf dem Konto haben.