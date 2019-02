von Rainer Hennies

„Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit in München, auf eine neue Herausforderung und auf die Aufgaben, die hier auf mich warten“, sagt die viermalige A-Nationalspielerin Gwinn. Die Münchnerinnen sind derzeit Tabellenzweiter in der Frauen-Bundesliga und gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg Stammgast in der UEFA-Championsleague.

"Giulia ist eine hochtalentierte Spielerin"

Bayern Münchens Teammanagerin Bianca Rech freut sich auf den Zugang: „Giulia ist eine hochtalentierte Spielerin. Offensiv wie defensiv hat sie große Stärken, bringt auf der rechten Außenbahn eine enorme Schnelligkeit mit und ist zudem sehr torgefährlich. Wir freuen uns, dass sie zum FC Bayern kommt.“

Wechselt sorgt in Freiburg für Unmut

Beim SC Freiburg indes löst der Wechsel Unmut aus, auch weil Gwinn ihrem derzeitigen Trainer Jens Scheuer nach München folgt. Der habe mündlich zugesagt, keine Spielerin mitzunehmen, so Freiburgs Managerin Birgit Bauer verärgert.

Testspiel gegen Frankreich

Gwinn reiste am Montag mit den DFB-Frauen nach Frankreich, wo am Donnerstag in Laval ab 21 Uhr (live auf Eurosport) das erste Länderspiel unter der neuen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen den WM-Gastgeber (7. Juni bis 7. Juli) ansteht. Weitere WM-Tests gibt es am 6. April in Stockholm gegen Schweden und drei Tage später in Paderborn gegen Japan.