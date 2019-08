von unserer Sportredaktion

Motorsport: Im Rahmen der ADAC GT-Masters bestreitet die ADAC TCR Germany die Wertungsläufe sieben und acht am Wochenende im niederländischen Circuit Zandvoort. Hier wird auch der ADAC TCR Germany Halbzeitmeister gekürt.

Strecke am Meer

Die Rennstrecke liegt 200 Meter vom Nordseestrand entfernt, nur die Dünen verwehren einen direkten Blick aufs Meer. Für die Zuschauer gibt es eine ganz besondere Attraktion: Sie können das Rennwochenende auf den Stehplätzen in den Dünen rund um die Strecke gratis verfolgen.

Die Strecke hat der Meßkircher Mike Halder in guter und in schlechter Erinnerung. Bei seiner Streckenpremiere 2016 stand er gleich auf dem Podest. Bei den Rennen 2017 und 2018 schrammte Halder immer ganz knapp am Podest vorbei. Michelle Halder wurde bei ihrem Tourenwagen-Einstand 2018 gleich in einen Startunfall verwickelt, wurde aber noch Zwölfte am zweiten Tag.

Disziplin am Steuer nötig

Der Streckenverlauf gefällt den Geschwistern, obwohl er sehr anspruchsvoll ist und eine disziplinierte Fahrweise erfordert. Ein guter Startplatz ist am Circuit Zandvoort wichtig, da die Überholmöglichkeiten sehr begrenzt sind. Eine der besten Überholmöglichkeiten bietet die Anfahrt zur „Tarzanbocht“, die erste Kurve am Ende der Start- und Zielgeraden. Die Strecke vom Circuit Park Zandvoort ist 4,307 Kilometer lang und gleicht einer Achterbahnfahrt, da es stetig über Hügel, aber auch über tückische Kuppen und Bodenwellen geht.

Dünensand auf der Fahrbahn

Ebenfalls sehr speziell ist der ständig vorhandene Dünensand, der vom Küstenwind auf und über die Fahrbahn geweht wird. Dadurch verändert sich ständig das Fahrverhalten des Autos. Auf Grund des geringen Grip-Niveaus neigen die Fahrzeuge zum Untersteuern. Die Ingenieure versuchen dies bei der Abstimmung so gut wie möglich zu kompensieren. Das hilft jedoch nicht gegen den zum Teil böigen Wind, der die Balance beeinflussen kann. Es ist deshalb wichtig, die Windverhältnisse immer im Auge zu haben.

Vorfreude auf den Start

Mike Halder freut sich riesig auf den Start: „Acht Wochen Rennpause können ganz schön lang sein. Ich kann es kaum erwarten.“ Seine Schwester Michelle ist gespannt, wie sie auf dem Circuit Zandvoort zurechtkommen wird: „Meine Streckenkenntnisse sind nicht allzu groß. Für mich wird es wichtig sein, möglichst viele Runden abzuspulen. Ich werde auf alle Fälle mein Bestes geben“, sagte Halder.

Der siebte Wertungslauf wird am Samstag um 17.20 Uhr gestartet. Der Sonntag bildet dann den Abschluss des Rennwochenendes mit dem achten Wertungslauf ab 16.05 Uhr.