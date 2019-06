Leichtathletik: Tom Bichsel hatte die Qualifikation für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften im Visier und erreichte die geforderte Zahl fast auf dem Punkt genau. Er stellte im ersten Jahr der U 20 gleich sieben Bestleistungen auf. 6237 Punkte hatte er mit den zehn Disziplinen gelandet und war damit 37 Punkte über der Norm. Damit erreichte er den sechsten Platz.

Bei den „Großen“ in Götzis zugeschaut

Eine Woche zuvor hatte er noch bei den „Großen“ in Götzis zugeschaut. Durch dieses Erlebnis und durch seine Eltern, insbesondere durch Mutter und Trainerin Martina, wurde er zu Höchstleistungen angespornt. So steigerte sich der Steißlinger am ersten Tag über 100m auf 11,89s, im Kugelstoßen auf 11,43m und über 400m auf 55,40s. Im Weitsprung (6,16m) und im Hochsprung (1,76m) lief es dagegen nicht ganz so gut wie geplant. Am zweiten Tag startete er wieder mit Bestleistung, dieses Mal über die Hürden. Mit 15,51s war er so schnell wie noch nie. Auch die 37,10m im Diskuswurf und die 4,20m im Stabhochsprung waren Bestmarken, die er noch nie erreicht hatte.

Sechs Einzelbestleistungen

In der neunten Disziplin, dem Speerwurf, eigentlich seine Spezialdisziplin, musste er sich mit 53,86m zufrieden geben und schloss über 1500m in sehr guten 5:14,06min seinen Zehnkampf ab. Sechs Einzelbestleistungen und die Gesamtpunktbestleistung waren für ihn Grund zu großer Freude. (her)