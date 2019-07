Die Curt-Liebich-Halle in Gutach war Schauplatz einer hochkarätigen Hallenradsportveranstaltung. Der RSV Gutach richtete die Baden-Württembergische Meisterschaft der Elite aus. Für viele war es vor dem Beginn der heißen Wettkampfsaison, die mit den kommenden 1. German-Masters am 7. September in Murg am Hochrhein eingeläutet wird, eine Standortbestimmung.

Badischer Radsportverband ging leer aus

Alle neun zu vergebenden Titel bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft gingen an Sportler aus Württemberg, sodass der Badische Radsportverband diesmal leer ausging. Während Dennis und Verena Auer (Nenzingen) im 2er Kunstrad auf den 5. Platz fuhren, sprangen in den 1er Disziplinen für Tina Menzer (Orsingen) und Dennis Auer (Nenzingen) jeweils der 7. Platz heraus. Die beiden Nenzinger konnten sich sowohl im 1er als auch im 2er erneut für das DM-Halbfinale, das Ende September in Bad Soden stattfinden wird, qualifizieren.

Tina Menzer bei der Baden-Württtembergischen Meisterschaft im Kunstrad in Gutach. Bild: Wilfried Schwarz | Bild: Wilfried Schwarz

Am Ende war es Platz sieben

Dennis Auer eröffnete mit eingereichten 142,10 Punkten die Baden-Württembergischen Meisterschaften. Sein Ziel: „Mindestens 100 Punkte fahren und damit fürs DM-Halbfinale zu qualifizieren“, so Dennis Auer. Und es sollte fast eine Punktlandung werden. Er begann gewohnt ruhig, doch beim Übergang vom Kehrlenkersitzsteiger zum Kehrsteuerrohrsteiger musste er vom Rad. Der Vortrag wurde zu danach insgesamt unruhiger. Am Ende sollte ihm der Strecksprung vor das Rad nicht gelingen. Die Punkte purzelten Richtung der 100er-Marke.

Auer erreichte sein Ziel

Am Ende blieb die Wertung bei 103,76 stehen. Mit einer kämpferischen Leistung erreichte er sein gesetztes Ziel und landete am Ende auf Platz sieben. Unter Abwesenheit des 2-fachen Vize-Weltmeisters und Top-Favoriten Moritz Herbst (Wendlingen) gewann Max Maute (Tailfingen) mit 185,39 Punkten und einem riesigen Abstand zum Silbergewinner Sebastian Zähringer (Unteribental/149,56) den BaWü-Titel Dahinter konnte Nick Lange (Unterweissach/145,41) Bronze in Empfang nehmen.

Doppelsturz beim 2er

Auch im 2er der offenen Klasse hatte Dennis Auer zusammen mit Ehefrau Verena die Ehre, die Konkurrenz zu eröffnen. Sie begannen wie gewohnt auf einem Rad und fuhren die Übungen gut durch. Doch bei der Lenkerstanddrehung/Dornenstand konnten beide am Ende der Drehung das Rad nicht mehr halten. Die Folge war ein Doppelsturz und Prozentabzüge.

Am Schluss waren es 82,88 Punkte und Platz fünf. „Unser gesetzten Ziel haben wir erreicht“, so Dennis und Verena Auer. Nachdem die favorisierten 2-fachen Weltmeister Serafin Schefold/Max Hanselmann (Öhringen) verletzungsbedingt noch nicht starten konnten, sicherten sich Patrick tisch/Nina Stapf (Magstadt) mit 147,79 und über 46 Punkten Vorsprung auf die 2.Platzierten Füssel/Schwendemann (Gutach) ihren ersten BaWü-Titel.

Tina Menzer qualifiziert sich für das DM-Halbfinale

Die letzte Disziplin war das 1er Kunstrad der Frauen. 13 Frauen hatten gemeldet, angetreten waren am Ende nur neun. Tina Menzer (Orsingen) war daher bereits als dritte Starterin dran.

Sie begann sehr gut, doch bei dem schwierig zu fahrenden Sattel-Lenkerstand rückwärts musste sie vom Kunstrad. Danach passten die Übungen wieder, doch die Sattelstützgrätsche musste sie abbrechen, um einen weiteren Sturz zu vermeiden. Von 122,22 blieben am Ende 99,53 Punkte übrig. Platz sieben und die Qualifikation für das DM-Halbfinale, der Lohn an diesem warmen Sonntag im Schwarzwald.

Gewonnen hatte am Ende Europameisterin Viola Brand (Unterweissach) mit 180,66 Punkten vor Mattea Eckstein (Stuttgart), die mit 174,05 Punkten Silber holte. Lena Günther (Nufringen) durfte mit 162,93 Punkten Bronze in Empfang nehmen.