von SK

Für das vorletzte Heimspiel des Drittligameisters HSG Konstanz am Samstag um 20 Uhr in der Schänzlehalle gegen Neuhausen verlosen wir fünf Mal zwei Karten, die von der HSG (Tim Jud beim Wurf in der Partie gegen die Rhein Neckar Löwen II) zur Verfügung gestellt werden. Wer bei dieser Partie dabei sein will, sollte bis Donnerstag, 13 Uhr, eine Mail mit Telefonnummer und Adresse und dem Betreff „HSG gegen Neuhausen“ an seesport@suedkurier.de schicken. Die Gewinner werden benachrichtigt. Viel Erfolg!