Leichtathletik: Mit fünf Titeln und etlichen Medaillen kehrten die Bezirkssportler von den Badischen Meisterschaften in Schutterwald zurück. Erfolgreichste Athletin war Johanna Siebler (LC Überlingen) mit zwei Starts und zwei Siegen.

Gold im Kugelstoßen und 100m Hürden

Auf dem Weg zur U-20-EM in Schweden testete sie ihre Form im Kugelstoßen und Hürdenlauf. Die Kugel stieß sie nur zweimal, damit sie im fast zeitgleich stattfindenden Hürdenlauf antreten konnte. Das Sportgerät flog 14,40m weit und kurz danach holte sie trotz eines Sturzes mit etlichen Schürfwunden den Sieg über die 100-m-Hürdenstrecke bei kräftigem Gegenwind in 14,36 Sekunden.

Zwei Titel im Stabhochsprung

Ben und Tom Bichsel (LG Radolfzell) gewannen jeweils den Titel im Stabhochsprung. Während Ben, der jüngere Bruder, nach 4,20m den Wettkampf mit 90 Zentimeter Vorsprung beendet hatte, war für Tom schon nach 4,10m Schluss. Es fehlte für weitere Höhen der geeignete Stab. Ben belegte außerdem im Diskuswurf (39,61m) und im Speerwurf mit 48,24m (jeweils Bestleistungen) den vierten Platz. Tom warf den Speer auf 56,57m und wartet weiter auf die Qualifikationsweite (58,00m) für die Deutschen Meisterschaften. Mit seiner Weite holte er die Silbermedaille.

Staffelgold für LG Radolfzell

Zu Gold lief in 45,60 Sekunden (Bestzeit) das Staffelquartett der LG Radolfzell in der Klasse M20 mit Robert Fülle, Moritz Zähringer, David Kattermann und Tom Bichsel. Langsprinter David Katterman (LG Radolfzell, U20) versuchte sich kurzfristig über 800m und erzielte eine Überraschungsbestzeit. Als Zweiter blieb für ihn die Uhr nach sehr guten 1:57,69 Minuten stehen. Kurz danach bestritt er noch seine gewohnte Strecke, die 400m, und holte Bronze in ebenfalls guten 51,52 Sekunden. Vereinskamerad Robert Fülle (U20) sicherte sich Bronze über 800m in 2:02,17 Minuten. Alexander Hoch (Männer, LG Radolfzell) startete im Stabhochsprung und gewann Bronze mit übersprungenen 3,70m und Silber im Kugelstoßen (11,91m).

Viermal Bronze für TV Engen

Viermal Bronze gab es für den TV Engen. Sabrina Strötzel (U18) sprang Saisonbestweite im Weitsprung (5,36m) und im Hochsprung 1,55m. Thomas Kamenzin (Männer) lief die 400m Hürden in 1:01,81 Minuten. Kathrin Haselwander erzielte im Kugelstoßen 10,16m. Die U-18-Staffel der SG Engen-Iznang (Franka Baumann, Sabrina Strötzel, Maren Singer und Amelie Arians) wurde Fünfte (51,88s). Gabriel Küchler (TV Engen, U18) gelang im Diskus mit 38,41m Platz fünf, und mit der Kugel (13,11) als Siebter persönliche Bestleistung. (her)