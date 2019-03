von SK

Fußball-Regionalliga, Frauen: Hegauer FV – TSV Jahn Calden (Sonntag, 11 Uhr, Kunstrasenplatz in Welschingen). – Es sind die beiden Spielorte in der Regionalliga Süd der Frauen, die am weitesten auseinander liegen. Mehr als tausend Kilometer hin und zurück warten auf die Mannschaft des TSV Jahn Calden an diesem Wochenende, die bereits am Samstag in den Hegau anreist. Man darf gespannt sein, welches Team bei der sonntäglichen Frühschicht ausgeschlafener sein wird.

In der Vorrunde waren das ganz klar die Hessinnen, die HFV-Elf war damals chancenlos und unterlag deutlich und auch verdient mit 0:4. HFV-Coach Gino Radice: „Das Spiel in Calden war unsere schlechteste Saisonleistung. Da ging bei uns gar nichts, deshalb haben wir, speziell gegen diesen Gegner, noch etwas gut zu machen. Das wird aber nicht einfach sein.“

Calden und der HFV sind im gleichen Jahr abgestiegen und auch im vergangenen Jahr zusammen wieder in die Regionalliga zurückgekehrt. Im Gegensatz zum Hegauer FV hat die TSV-Elf eine gute Hinrunde gespielt und schon einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Satte 14 Punkte mehr als der HFV konnten die Hessinnen bisher verbuchen. Vergangene Woche gab es zum Auftakt aus der Winterpause einen 6:0-Sieg, der die große Stärke von Calden gezeigt hat: Offensiv-Power. 44 Tore haben die TSV-Stürmerinnen in dieser Saison bereits erzielt, drei Mal mehr als die Hegauerinnen.

Michael Rösch, Sportlicher Leiter des Hegauer FV: „Wir müssen den schnellen und abschlussstarken Offensivverbund der Gäste von Beginn an in den Griff bekommen und Calden am besten in der eigenen Defensive beschäftigen.“ 32 Tore hat der TSV bisher kassiert – und damit sogar eines mehr als der HFV mit 31 Gegentoren. Der 2:0-Auftaktsieg vor einer Woche in Sindelfingen hat der HFV-Elf ganz sicher Selbstvertrauen gegeben und sie möchte auch unbedingt daran anknüpfen und weiter punkten. Tatsache ist aber auch, die Hegauerinnen haben gegen den TSV Jahn Calden zu Hause noch nie verloren – zuletzt im Abstiegsjahr gab es einen 2:1-Sieg – und diese Heim-Bilanz will das Radice-Team auch ausbauen.

Oberliga, B-Juniorinnen: Der Hegauer FV startet heute in die Rückrunde. Um 15.30 Uhr spielt die Mannschaft von Trainer Marcus Würth beim FC Ellwangen. (roe)