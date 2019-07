Kunstturnen: Beim Ligafinale der Bezirksklasse Süd am Samstag in Donaueschingen haben die Mädchen des TV Überlingen II für eine echte Überraschung gesorgt. Als Vierte der Vorrunde starteten sie den Rückkampf und erturnte sich mit genau 154 Punkten das beste Ergebnis aller acht Riegen.

Trotz der Hitze alle motiviert

Alle waren trotz der enormen Hitze voll motiviert. Die ersten vier Mannschaften, der TV Haslach, TuS Bräunlingen, TV Donaueschingen und der TV Überlingen, lagen nach der Vorrunde ganz eng beisammen, und so war, da alle mit dem gleichen Maßstab gewertet wurden, ein spannender Wettkampf zu erwarten. Das war er in der Tat.

Schwebebalken kein Problemgerät

Zum Start am Stufenbarren platzierten sich die Überlingerinnen mit dem zweitbesten Ergebnis (35,55) ganz knapp hinter Tabellenführer Haslach (36,45). Marie Schmieder (mit freier Felge in Handstand und direkt aus der Riesenfelge, Unterschwung mit Salto vorwärts sicher zum Stand) sorgte für das gute Ergebnis an diesem Gerät, zu dem auch Melissa Lang-Schnee (11,80) und Carolina Partl (11,60) beigetragen haben. Den Schwebebalken, in der Vorrunde stets das Problemgerät, gewann der TV Überlingen mit mehr als zwei Punkten Vorsprung (39,65). Die anspruchsvollen Übungen brachten hohe D-Noten. Piroska Lili Ackers turnte ohne Fehler die höchste Tagesnote (13,65) an diesem Gerät. Die 10-jährige Teresa Vycudilik wurde für ihre schwierige Übung mit 13.50 Punkten belohnt und Fiona Lutz überzeugte, wie schon in den vergangenen Wettkämpfen (12,50). Am Boden entschieden nur wenige Zehntel beim guten Mannschaftsergebnis (40,70). Marie Schmieder brillierte mit der Tageshöchstnote (14,40), auch Piroska Lili Ackers (13,20) und Carolina Partl (13,10) kamen mit ihren ausdrucksstarken Übungen in die Wertung.

Auch am Sprung gesteigert

Auch am letzten Gerät, dem Sprung, steigerte sich die Mannschaft gegenüber der Vorrunde (38,10) deutlich. Den besten Yamashita des Tages turnte Melissa Lang-Schnee (12,95), dicht gefolgt von Marie Schmieder (12,90) und Carolia Partl (12,25). Mit ihrem Handstützüberschlag kamen sie in die Wertung. Den Sprung gewann der TV Rheinfelden (39,40) vor Bräunlingen (39,10) und Tumringen (38,80) und Überlingen.

Große Überraschung

So war bei der Siegerehrung die Überraschung groß: Der TV Überlingen II belegte Platz eins mit genau 154,00 Punkten vor dem TV Haslach (152,950). Der jungen Überlinger Mannschaft ist es tatsächlich gelungen sich stetig zu steigern. Auf Platz drei kam der TV Rheinfelden (152,100).

Anspannung löst sich: Ligafinale!

Die Anspannung war den Mädchen, aber auch dem Trainerteam Maria und Siegbert Ruf sowie Anne Weber ansehen. Hat es fürs Finale gereicht, genügend Gerätepunkte geholt? Dann Freude und Jubel ohne Ende: Als Zweiter dürfen sie mit dem Tabellensieger TV Haslach zum Ligafinale aller vier Bezirksklassen in drei Wochen. Dort geht es um den Aufstieg in die Bezirksliga.