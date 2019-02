von SK

Fußball, Testspiel

FC Überlingen

FC Radolfzell

4:1 (3:1)

In der ersten Halbzeit waren die Gäste zwar optisch überlegen, die weitgehend sehr gut gestaffelte Überlinger Hintermannschaft ließ aber zunächst keine Chancen zu. Die Gastgeber ihrerseits überzeugten durch geschicktes Umschaltspiel und kamen bei einem der ersten guten Angriffe bereits in der 6. Minute durch Bock zum Führungstreffer. Wenig später verwandelte Kuczkowski einen Strafstoß sicher zum 2:0. Eine der wenigen Unaufmerksamkeiten der Überlinger Hintermannschaft nutzte Stricker in der 13. Minute nach einem Eckball zum Anschlusstreffer für die Gäste. Nach diesem turbulenten Auftakt beruhigte sich die Partie etwas, bevor Kuczkowski in der 41. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Gastgeber erfolgreich war.

Auch nach dem Seitenwechsel war kein Klassenunterschied zu erkennen. Überlingen zeigte sich weiterhin angriffslustig und kam zu mehreren Chancen, die allerdings zunächst ungenutzt blieben. Radolfzell war im Spielaufbau gefällig, klare Chancen boten sich dem Verbandsligisten aber nicht. In der 76. Minute sorgte der kurz zuvor eingewechselte Ramos für den 4:1-Endstand. Der sich in erstaunlicher Frühform befindliche Gastgeber kam damit zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg gegen die insgesamt enttäuschende Gästeelf. (gh)

Tore: 1:0 (6.) Bock, 2:0 (9.) Kuczkowski, 2:1 (13.) Stricker, 4:1 (76.) Ramos. – SR: Barisic (Sigmaringen). – Z: 100.

FV Olympia Laupheim

SC Pfullendorf

5:0 (3:0)

So himmelblau der Himmel am Samstag strahlte, so mausgrau war die Vorstellung des SC Pfullendorf beim württembergischen Verbandsligisten FV Olympia Laupheim. Bei der 0:5-Klatsche war von Frühlingserwachen bei den Gästen keine Spur. Für die Elf von Trainer Marco Konrad war es die dritte Niederlage im dritten Vorbereitungsspiel – dieses Mal gegen einen Verbandsligsten, mit dem der SCP eigentlich auf Augenhöhe sein sollte.

Bereits nach neun Minuten musste Geburtstagskind Sebastian Willibald im Pfullendorfer Tor erstmals hinter sich greifen, 2:0 hieß es in der 33. Minute. Nur fünf Minuten später die Vorentscheidung: Eine lang gezirkelte Freistoßflanke von Ex-Profi Hegen, eigentlich kein Problem für einen Torhüter, ließ Willibald etwas verdutzt am langen Pfosten passieren (38.). Zwar boten sich auch dem Sportclub im zweiten Durchgang gute Chancen wie durch Lukas Stützle (50./56.), jedoch fehlte es oft an der letzten Überzeugung. Besser machten es die Gastgeber mit dem 4:0 in der 59. Minute und dem 5:0-Endstand neun Minuten vor Schluss. (stl)

Tore: 1:0 (9.) Dilger, 2:0 (33.) Dilger, 3:0 (39.) Hegen, 4:0 (59.) Dress, 5:0 (81.) Dilger. – SR: Kaiser (Erlenmoos). – Z: 50.