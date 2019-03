von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: Während Spitzenreiter HSG Konstanz noch acht Begegnungen von möglichen Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga entfernt ist, nimmt der Kader für die kommende Saison ligaunabhängig immer mehr Konturen an. Bevor demnächst die Verpflichtung eines neuen Linksaußen bekannt gegeben wird, kann Sportchef Andre Melchert die Unterschrift von Führungsspieler Fabian Schlaich vermelden. Der Linksaußen wurde für ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2020 gebunden.

Mit 65 Toren viertbester Werfer

Der mit 65 Saisontoren viertbeste Werfer der HSG, der nach einigen Verletzungsproblemen zu Beginn der Punkterunde wieder in Topform ist, soll nicht nur weiter als wichtiger, erfahrener Führungsspieler vorangehen. In Zukunft wird der B-Lizenzinhaber zusätzlich als Talenttrainer für die jungen Außen wirken. „Er wird sich“, erklärt Andre Melchert, „um unsere talentierten Außenspieler kümmern und diese qualitativ nach vorn bringen.“ Seit nunmehr sechs Spielzeiten geht der 27-Jährige als einer der dienstältesten Spieler der HSG auf Torejagd und hat dabei alle Höhen und Tiefen erlebt. Sei es den Aufstieg in die 2. Bundesliga im Jahr 2016, den emotionalen Klassenerhalt ein Jahr später oder aber den bitteren Abstieg in der vergangenen Spielzeit.

Schlaich Co-Trainer der A-Jugend

Schlaich: „Die Jungen haben richtig Bock darauf zu lernen, sind sehr willig. Ich denke, dass ich mittlerweile über einige Erfahrung verfüge, was ich gerne in Abwehr und Angriff weitergeben möchte.“ Als Co-Trainer der Konstanzer Bundesliga-A-Jugend konnte er schon erste Erfahrungen in diesem Bereich sammeln. Melchert erhofft sich durch die Einbindung eines weiteren Trainers in das große HSG-Team, seine Talente noch besser zu machen und noch intensiver zu betreuen. „Vor allem im Einzeltraining für die Außen, im Positionstraining und auch während der Spiele als Ansprechpartner“, zeigt der Sportliche Leiter auf. Doch auch auf dem Spielfeld soll der trickreiche linke Flügelspieler weiter ein Leistungsträger und prägender Kopf sein. „Fabian Schlaich ist als erfahrener Führungsspieler sehr wichtig für uns“, meint Melchert.

Linksaußen wieder topfit

Dass Schlaich für die HSG Konstanz ungemein wertvoll ist, zeigen seine starken Spiele in den vergangenen Monaten, nachdem er sich wieder topfit fühlt. „Das sieht man meinem Spiel, denke ich, an“, darüber freut sich der gebürtige Balinger – vor allem aber über die sehr erfolgreiche Spielzeit der HSG Konstanz. „Dass wir“, sagt er, „so deutlich vorne stehen, war nicht unbedingt zu erwarten.“ Dafür gilt die 3. Liga Süd als zu stark und ausgeglichen. Allerdings war gerade die Abwehrleistung der Konstanzer vor Weihnachten durchaus beeindruckend – und der Schlüssel zum Erfolg. Zu dieser Form müsse die HSG wieder kommen, fordert Schlaich. Denn seine Ziele sind klar umrissen: Den ersten Platz „so schnell wie möglich fixieren, obwohl es noch ein weiter Weg ist“. Zumal in diesem Jahr, so bezeichnet er die Aufstiegsregelung, noch die „Wundertüte Relegation“ warten könnte, sofern die Konstanzer Platz eins verteidigen können.

Schwabe fühlt sich in Konstanz sehr wohl

In Konstanz, wo er an der mit der HSG kooperierenden Exzellenzuniversität Sport und Deutsch auf Lehramt studieren kann, fühlt sich der Schwabe zusammen mit seiner Freundin sehr wohl. Zumal er als emotionaler Leader emotionale Hallen liebt. „Es ist an uns“, verrät er mit einem Lächeln, „dem Publikum und den Fans etwas zurückzugeben. Wie die Stadt hinter uns steht, ist schon brutal. Es ist toll, wie die HSG angenommen wird.“ 11 300 Zuschauer pilgerten in dieser Spielzeit bislang zu den Heimspielen in die Schänzlehalle. Doch Verletzungsprobleme in der Wintervorbereitung haben die HSG etwas aus der dominanten Form von vor dem Jahreswechsel gebracht. Die hätten sie etwas zurückgeworfen, analysiert Schlaich. „Auf der anderen Seite“, ergänzt er, „hatten wir bislang nur Kracher-Spiele.“

Große Vorfreude auf den Superball

Umso größer ist nun die Vorfreude auf eines der absoluten Saisonhighlights: den Bundesliga-Superball am 9. März. Vor großer Kulisse kommt es zum Duell gegen Verfolger Heilbronn. „Darauf freuen wir uns riesig. Das wird hochintensiv, gegen einen starken Gegner“, blickt Fabian Schlaich voraus. Mit verschmitztem Grinsen. Erfahren ist der 1,80 Meter große Flügelspieler, aber immer noch hungrig auf Erfolge wie zu Beginn seiner Handball-Karriere. „Klar“, sagt er mit einem Funkeln in den Augen, „wissen wir alle, wie geil sich Spiele in der 2. Bundesliga anfühlen. Darauf arbeiten wir seit Sommer alle hin.“ Schritt für Schritt.