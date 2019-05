von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – SC Lahr 2:5 (2:3). – Es war eines dieser Spiele, die lediglich noch statistisch von Bedeutung sind. Die erste Möglichkeit hatte der FC 03 Radolfzell, in der 9. Minute konnte Robin Niedhardt den Ball nicht richtig verarbeiten.

Besser machten es die Gäste, die mit ihrem ersten guten Angriff die Führung erzielten. Davon ließ sich der FCR aber nicht beeindrucken und kam vom Anspiel weg zum Ausgleich durch Alexander Stricker.

Danach neutraliesierten sich die Mannschaften, es ergaben sich Möglichkeiten auf beiden Seiten. Radolfzell hatte dann die Möglichkeit zur Führung, welche aber nicht genutzt wurde. In der nächsten Aktion waren die Gäste besser und erziehlten durch Harim Makaya das 2:1.

In der 29. Minute konnten die Gäste dann sogar das 3:1 erzielen, Torschütze war Ousman Bojang. Fast im Gegenzug verkürzte der FCR wieder, Torschütze war Famur Berisha.

Flamur Berisha (rechts) erzielt in dieser Szene den Radolfzeller Anschlusstreffer zum 2:3, alle Anstrengungen der Gastherren waren aber vergeblich. Die Punkte nahm der SC Lahr mit nach Hause. | Bild: Salzmann, Dirk

So ging es mit der knappen Führung in die Pause. Nach der Pause wollte der FCR das Spiel noch umbiegen, verpasste aber beste Möglichkeiten, etwa durch Stricker in der 56. Minute nach einem Querschläger. So ging es weiter, Radolfzell bemühte sich in der Offensive, Lahr lauerte auf Konter. In der 74. Minute dann die Entscheidung, als Makaya das 4:2 gelang. In der 85. Minute dann die Entscheidung durch Häusermann, der einen Konter zum 5:2 einschoss. (km)

FC Radolfzell: Bisinger, Erdmann, Stricker, Niedhardt, Wehrle, Schlachter, Hain, Müller (45. Min. Zidan) Berisha, Strauß, Hlavacek. – Schiedsrichter: Jörg Bohrer (Hausen a.d. Möhlin). Z: 112. – Tore: 0:1 Häusermann (9.), 1:1 Stricker (9.), 1:2 Makaya (23.), 2:3 Berisha (33.), 1:3 Bojang (29.), 2:4 Makaya (74.), 2:5 Häusermann (85.)