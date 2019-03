von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: Es sollte ein Spiel auf Augenhöhe werden, jedoch legte der OFV besser los. In der vierten Minute konnte ein achtloser Rückpass von einem Stürmer des OFV erlaufen werden, aber der Überagende FCR-Torhüter Pascal Bisinger konnte klären. In der siebten Minute dann die erste Möglichkeit für den FCR, welche aber nicht genutzt werden konnte.

In der Folge waren die Gäste aus Offenburg präsenter und setzten den FCR unter Druck, doch der an diesem Tag überragende Torhüter Pascal Bisinger war nicht zu überwinden. In der 18. Minute hatten die Gäste dann die nächste Möglichkeit, Marco Petereit kam an den Ball, aber sein Schuss ging knapp am langen Pfosten vorbei. So ging es weiter, der OFV war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, nutzte aber seine Chancen nicht. Offenburg kommt wieder stark aus der Kabine, jedoch war wie in der ersten Halbzeit schon vor dem Strafraum Schluss.

Jetzt wurde der FCR aktiver, ein Konter kam über Alexander Stricker zu Tobias Krüger, aber dieser brachte den Ball nicht im Tor unter. Radolfzell wurde in der Folge besser, in der 67. Minute konnte der gute Gästehüter Sinan Süme gerade noch klären. In derselben Minute dann aber doch die Führung für den FCR durch Flamur Berisha.

Jetzt kam Radolfzell zu immer mehr Möglichkeiten. Mit der Einwechslung von Robin Niedhardt bekam der FCR noch mehr Möglichkeiten gegen aufgerückte Offenburger. In der 82. Minute dann das Tor zum 2:0: Der eingewechselte Robin Niedhardt setzte sich durch, ging bis zur Grundlinie, passte zurück auf Moritz Hlavacek, der nur noch zum 2:0 einschießen musste.

Jetzt war der FCR auf der Siegesstraße, doch fast im Gegenzug viel das Tor für Offenburg. Jedoch war der FCR an diesem Tag abgeklärt genug und konnte durch Markus Hain in der 86. Minute die Entscheidung erzwingen.

Die Trainer waren sich nach dem Spiel einig, dass sie ein sehr gutes und hochklassiges Verbandsspiel gesehen hatten und der FC 03 Radolfzell als verdienter Sieger vom Platz ging, da die Gäste in der ersten Halbzeit ihr Chancenplus nicht zu nutzen verstanden.

Tore: 1:0 (68.) Berisha, 2:0 (83.) Hlavacek, 2:1 (85.) Leist, 3:1 (87.) Hain. – Z: 210. – SR: Jonas Brombacher (Kandern)

FC Radolfzell: Bisinger, Ranzenberger (83. Min. Hain), Erdmann, Stricker, Wehrle, Schlachter, Aichem (40. Min. Zidan), Berisha, Strauß (76. Min. Niedhardt), Krüger, Hlavacek,

Offenburger FV: Süme, Harter (46. Min. Leist), Anzaldi (73. Min. Junker), Geiler, Leopold, Beiser-Biegert, Hermann, Tsolakis (61. Min. Martin), Ernst (68. Min. Feißt), Petereit, Schlieter