Fußball: Türkischer SV Singen – FC Hilzingen 4:0 (2:0). – In einer sehr einseitigen Partie war der Türkische SV Singen phasenweise drückend überlegen. Der FC Hilzingen fand nicht in den Spielfluss und konnte den ständigen Nadelstichen des TSV wenig entgegensetzen. Immer wieder drang der Türkische SV durch die Abwehrreihen der Gastgeber und suchte gezielt den Abschluss. In einem fairen, aber hart geführten Match fand das Spiel einen gerechten Sieger mit dem Türkischen SV.

Tore: 1:0 (10.) Pavlicevic, 2:0 (38.) Topal, 3:0 (45.) Yaghoobi, 4:0 (65.) Kirmaci. – SR: Heinemann (Hattingen).

SV Mühlhausen – FC Öhningen-Gaienhofen 3:2 (1:1). – In einem Spiel auf Augenhöhe lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Nach der frühen Führung für Mühlhausen durch Wäschle (5.) und dem Ausgleich durch Benz (20.) war die Partie von den Offensiven geprägt. Das glücklichere Ende hatte der SV Mühlhausen für sich, dem in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen in der Nachspielzeit der glückliche Siegtreffer gelang.

Tore: 0:1 (5.) Wäschle, 1:1 (20.) Benz, 1:2 (50.) Eigentor, 2:2 (60.) Labusch, 3:2 (70.) Schädler. – SR: Hügel (Konstanz). – Z: 280.