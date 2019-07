Jugendfußball: Bereits zum 11. Mal war das Bodenseestadion am Wochenende Austragungsort für das internationale U-11-Turnier des SC Konstanz-Wollmatingen. 38 Mannschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kämpften um den Sieg beim Kensington-Cup. Nachdem bereits im vergangenen Jahr zwei Qualifikanten mit ihrem Einzug ins Halbfinale für Überraschungen gesorgt hatten, setzte der FC Hard dieses Jahr sogar noch einen oben drauf und nahm den Sieg mit nach Österreich.

Große Freude am ersten Turniertag

Große Freude herrschte bereits am ersten Turniertag beim FC Hilzingen, dem SV Vaihingen, dem TV Konstanz, der DJK Singen, dem VfL Pfullingen und dem späteren Sieger FC Hard. Diese Mannschaften holten sich am Samstag in einem sehr spannenden Qualifikationsturnier jeweils den Gruppensieg, oder sie zählten zu den erfolgreichen Lucky Looser und durften also am Sonntag im Hauptfeld mitspielen. Auch da wurde zunächst wieder in vier Gruppen zu je vier Teilnehmern gespielt, bevor die acht Erst- und Zweitplatzierten in einer „Champions League“ noch Chancen auf den Turniersieg hatten. Die weiteren acht Mannschaften spielten in einer „Europa League“ die Plätze neun bis 16 aus.

Regionale Teilnehmer halten mit den „Großen“ mit

Die regionalen Teilnehmer, der TV Konstanz, der FC Hilzingen, die Talentfördergruppe aus Singen sowie die U-11-Mannschaft des Ausrichters SC Konstanz-Wollmatingen, konnten ein weiteres Jahr beweisen, dass sie durchaus mit den „Großen“ mithalten können. Der SC Konstanz und der FC Hilzingen konnten sich im Hauptfeld sogar für die Champions League qualifizieren und um den Turniersieg mitspielen.

Neunmeterschießen im Finale

Im ersten Halbfinale im Bodenseestadion standen sich der FC Hard und der FV Illertissen gegenüber, im zweiten die Grashoppers aus Zürich und der SV Zimmern. Während Hard mit 3:0 klar ins Endspiel einzog, musste der GC Zürich mit dem Jubeln bis zum Ende des Neunmeterschießens warten. Im spannenden Finale wollten einfach keine Tore fallen und deshalb wurde auch der Turniersieger im Neunmeterschießen ermittelt. Der FC Hard behielt hier die Nerven und konnte sich nach zwei tollen Turniertagen mit einer ständig gesteigerten Leistung mit dem Pokal belohnen.

Zwei GC-Zürich-Spieler jubeln

Zwei Spieler des GC Zürich jubelten am Ende aber doch noch: Noah Hirt wurde zum besten Torspieler des Turniers gewählt, Ioannis Danilis zum besten Spieler. Torschützenkönig wurde Lennox Bernhardt vom SV Zimmern.

Großes Lob von den Teilnehmern

Ein großes Lob der teilnehmenden Mannschaften ging an die Jugendabteilung des SC Konstanz mit ihren zahlreichen helfenden Händen, die trotz der hohen Temperaturen vor und hinter den Kulissen für einen möglichst reibungslosen Ablauf an den beiden Turniertagen sorgten und sich um das leibliche Wohl der Gastmannschaften und der zahlreichen Zuschauer kümmerten.

Der Endstand

Kensington-Cup: 1. FC Hard (A), 2. GC Zürich (CH), 3. SV Zimmern, 4. FV Illertissen, 5. FC Hilzingen und FV Löchgau, 7. Wormatia Worms, 8. SC Konstanz, 9. SV Vaihingen, 10. FC St. Gallen (CH). Die weiteren Plätze belegten: VfL Pfullingen, FC 08 Villingen, DJK Singen, TSV Milbertshofen, TFG Singen und TV Konstanz.