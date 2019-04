von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: In einem schwachen Verbandsliga-Spiel ging der FC Waldkirch gegen den FC Radolfzell als verdienter Sieger vom Platz.

Langsamer Beginn

Das Spiel war am Anfang sehr ausgeglichen, beide Mannschaften warteten beinahe nur auf Aktionen des Gegners. In der 8. Minute ergab sich dann die erste Möglichkeit für die Radolfzeller, die sie jedoch nicht gut zu Ende spielten. Beide Mannschaften zeigten an diesem Spieltag nicht das, was sie können. Waldkich musste unbedingt gewinnen und Radolfzell konnte nicht an die Leistung der vergangenen Wochen anknüpfen.

Ausgeglichen in die Halbzeit

In der 28. Minute dann die Führung für Waldkich durch Sandro Rautenberg, der nach einer schlechten Abwehraktion zur Führung einschießen konnte. Radolfzell konnte wenig später durch Robin Niedhardt ausgleichen. Radolfzell hatte im weiteren Verlauf der ersten Hälfte mehr vom Spiel und Waldkirch suchte die Konter.

Waldkircher Führung kurz nach der Pause

In der zweiten Halbzeit bot sich zunächst das gleiche Bild. In der 50. Minute jedoch ergab sich dann die Führung für Waldkirch durch Stephan Diesch. In der Folge versuchte der FCR das Spiel noch zu drehen, doch die großen Möglichkeiten blieben aus. Als der gute Schiedsrichter Gallus das Spiel abpfiff, ging Waldkirch als verdienter Sieger vom Platz, weil Radolfzell nicht an die Leistungen der vorherigen Wochen anknüpfen konnte.

Aufstellung: FC Radolfzell: Bisinger, Ranzenberger (58. Min. Müller), Erdmann, Stricker, Wehrle, Schlachter, Zidan, Berisha, Strauß, Niedhardt, Hlavacek.

Tore: 1:0 (23.) Rautenberg, 1:1 (26.) Niedhardt, 2:1 (50.) Diesch. – SR: Gallus.