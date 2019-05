von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – FC Auggen 2:1 (1:1). – Das Spiel begann schlecht für den FC 03 Radolfzell, denn die Gäste gingen mit dem ersten Angriff durch Imgraben in Führung.

Spiel auf Augenhöhe

Danach entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. In der 16. Minute dann die große Möglichkeit für den FC 03 Radolfzell nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste. Niedhardt kam an den Ball, legte quer auf Stricker, doch dessen Schuss ging über das Tor. Radolfzell war nun besser im Spiel, aber die klaren Möglichkeiten blieben aus. Die Gäste waren dagegen mit ihren langen Bällen stets gefährlich.

Strafstoß für Radolfzell

In dieser Phase lebte die Partie von der Spannung. In der 38. Minute erkämpfte sich Stricker den Ball und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Der gute Schiedsrichter Mera-Linz zeigte sofort auf den Punkt. Krüger ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen und verwandelte zum verdienten 1:1.

Chance für Stricker

In der Folge das gleiche Spiel. Radolfzell war feldüberlegen, kam aber zu keiner Chance. Bis zur 45. Minute: Ein Pass in die Spitze wurde von Stricker verlängert, aber der Auggener Torhüter Kiefl konnte gerade noch halten.

Auggen mit Kontern gefährlich

Nach der Pause hatte Radolfzell weiter mehr Ballbesitz, Auggen blieb mit Kontern gefährlich. Torchancen waren jedoch weiterhin Mangelware. Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten, kam der FC 03 Radolfzell doch noch zum Siegtreffer.

Hlavacek köpft Siegtreffer

In der 92. Minute wurde eine Ecke kurz gespielt; der Ball kam in den Rückraum zu Ranzenberger, der den Ball gefühlvoll in die Spitze passte. Moritz Hlavacek war zur Stelle und köpfte zum Sieg ein. Die Trainer waren sich in der Pressekonferenz einig, dass die glücklichere Mannschaft gewonnen hatte. (km)

FC 03 Radolfzell: Bisinger, Ranzenberger, Stricker, Niedhardt, Wehrle, Schlachter, Hain, Müller, Berisha (75. Strauß), Krüger, Hlavacek.

Tore: 0:1 (3.) Imgraben, 1:1 (38./FE) Krüger, 2:1 (90.+2) Hlavacek. – SR: Mera-Linz (Schpfheim). – Z: 115.