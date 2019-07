Leichtathletik: Platz acht bei einer Europameisterschaft ist aller Ehren wert. Umso mehr, wenn man bedenkt, mit welchen Handicaps Johanna Siebler aus Überlingen bei der U-20-EM im schwedischen Boras zu kämpfen hatte. Zum einen war die 19-jährige Siebenkämpferin mit einem Magen-Darm-Virus an den Start gegangen, zum anderen verletzte sie sich beim Weitsprung und musste sich danach noch durch zwei Disziplinen kämpfen. Dennoch war sie die einzige von drei Deutschen, die bis zum Ende dabei war.

Solider erster Tag

Los ging es mit einem „soliden“ ersten Tag, wie sie es selbst beschrieb. „Ich hatte mir in allen Disziplinen etwas mehr erhofft“, sagte sie nach dem Wettkampf, auch wenn 14,34 Sekunden über 100 Meter Hürden, die 1,63 Meter im Hochsprung und die 25,96 Sekunden im 200-Meter-Lauf nahe an ihren Bestzeiten lagen. Im Kugelstoßen war sie mit 13,94 Metern zwar die Beste im gesamten Feld, aber auch hier wollte Johanna Siebler etwas mehr aufholen. Mit 3293 Punkten lag die Überlingerin nach Tag eins auf Rang sieben. Ihr Ziel, ein Platz unter den ersten sechs, hatte sie aber noch fest im Visier. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden anderen deutschen Starterinnen bereits ausgeschieden.

Zerrung im Oberschenkel

Der zweite Tag ist normalerweise der Tag, an dem Johanna Siebler aufholen kann – vor allem durch den Speerwurf. Doch es kam anders. Im Weitsprung lief zwei Versuche lang alles nach Plan. Mit 5,55 Meter schaffte sie keine herausragende Leistung, verlor aber nicht allzu viel. Dann kam der dritte Versuch, in den sie noch einmal alles reinlegte. Zu viel: Beim Anlauf zerrte sie sich im Oberschenkel. In der langen Pause bis zum Speerwerfen versuchten die Physiotherapeuten alles, dennoch sprangen nur 43,96 Meter heraus.

Immerhin Platz acht

Vor dem abschließenden 800-Meter-Lauf bekam die Überlingerin noch einen dicken Verband um den rechten Oberschenkel, um überhaupt mitlaufen zu können. Angesichts dieser Voraussetzungen war die Zeit von 2:31.76 Minuten mehr als beachtlich. So wurde sie immerhin noch Achte.

„Ich habe alles versucht, um noch ein gutes Ergebnis zu erreichen“, sagte Johanna Siebler. „Mit Platz acht trotz der Verletzung muss ich zufrieden sein.“ Die Überlingerin konnte trotz ihrer Verletzung dem Wettkampf etwas Gutes abgewinnen: „Es war super, die anderen Siebenkämpferinnen mal wieder zu sehen“, sagte sie. „Man kennt sich zwar, aber international sieht man sich eben doch nicht so oft.“ Es sei ein „cooles“ Erlebnis gewesen, auch mit den anderen Nationalmannschafts-Athleten.

Stolzer Vater

Ihr Vater und Trainer Bernd Siebler schwärmte regelrecht vom Abschneiden seiner Tochter: „Von der gesundheitlichen Situation her war eine Bestleistung überhaupt nicht möglich, sodass der achte Platz aus meiner Sicht absolut herausragend ist.“ Bereits der erste Tag sei „unglaublich“ gewesen, da sie trotz ihres Handicaps in allen Disziplinen an ihre Bestleistung herankam. „Der 800-Meter-Lauf hat dann gezeigt, was für eine Kämpfernatur sie ist“, so Bernd Siebler.

Hohe Ziele für 2020

Durch den Start in Schweden war Siebler im Jugendbereich bei vier internationalen Wettkämpfen dabei. „Das hat vorher noch niemand geschafft“, erklärte ihr Trainer und fügte hinzu: „Sie hat gezeigt, dass sie immer gut dabei ist.“ Jetzt gilt es, im U-23-Bereich Fuß zu fassen. Hierzu wird ihr Training im Herbst umgestellt. Die Ziele für 2020 lauten nun Thorpe Cup, ein Länderkampf der Mehrkämpfer gegen die USA, die Europameisterschaft in Paris und die Olympischen Spiele in Tokio. „Es wäre schön, wenn wir eines dieser Ziele erreichen könnten“, so Johannas Vater und Trainer.