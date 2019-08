American Football: Konstanz Pirates – Black Forest Foxes 24:7 (0:7, 14:7, 21:7, 24:7) . – Als die Partie abgepfiffen wurde, war die Freude riesig bei den Konstanzer Footballern. Manche lagen vor Erschöpfung auf dem Rasen, andere sprangen frenetisch jubelnd mit den letzten Kraft-Reserven über den Platz. Headcoach Zeki Öztürk bekam anschließend die im Football übliche Wasserdusche. Die Pirates hatten allen Grund zur Freude: Ungeschlagen marschierten sie in ihrem ersten offiziellen Spielbetrieb durch die Kreisliga Süd und die anschließenden Playoffs. Damit sind sie in die Bezirksliga aufgestiegen.

Schock im zweiten Viertel

Dabei war den Konstanzern in der Anfangsphase der Partie noch wenig nach Feiern zumute. Wie bereits im letzten Aufeinandertreffen zwischen den Black Forest Foxes und den Pirates in der regulären Spielzeit gingen die Gäste aus dem Schwarzwald im ersten Viertel durch einen Touchdown in Führung. Dann der Schock im zweiten Viertel: Der Konstanzer Offensivspieler Christoph Auer ging nach einem Spielzug zu Boden, hielt sich den Arm. Als Auer nicht mehr aufstand und neben einem Rettungswagen auch der Notarzt am Waldheim Sportplatz eingetroffen war, war eine schlimme Verletzung zu befürchten.

Motivation für Teamkollegen

Als Auer nach langer Behandlung unter Applaus mit dem Rettungswagen vom Spielfeld geholt und ins Krankenhaus gefahren wurde, war die Frage, wie die Pirates mit der Situation umgehen würden. „Auch wenn es uns betroffen gemacht hat, hat es uns keine Konzentration gekostet“, sagt Morten Baumann, Wide-Receiver der Pirates. Nach der Unterbrechung seien sich alle Konstanzer einig gewesen, für den Verletzten zu gewinnen. „Das hat Motivation gegeben“, ist sich Baumann sicher.

American Football Wie fühlt es sich an, mit Football-Spielern zu trainieren? Zu Besuch bei den Konstanzer Pirates Das könnte Sie auch interessieren

Ausgleich per Touchdown

Tatsächlich erzielten die Konstanz Pirates kurz darauf per Touchdown den Ausgleich. Weniger als eine Minute vor dem Pausenpfiff dann die Führung – 14:7. Beide Male punktete Baumann für die Pirates. Von da an waren die Konstanzer voll da und hatten nach der Pause das Spiel in der Hand. Für die Gäste gab es gegen eine starke Konstanzer Defensive kein Durchkommen mehr. Zusätzlich punktete die Defensive durch einen abgefangenen Ball und kam per Touchdown zum 21:7.

Intensive Vorbereitung

Matthias Heider, Wide-Receiver der Pirates, weiß, woher die Qualität seiner Mannschaft kommt. „Wir haben uns nicht gleich nach der Gründung zum Spielbetrieb angemeldet, sondern uns ein Jahr lang intensiv vorbereitet“, erklärt er. Dies sei wegen der vielen komplexen Spielzüge beim Football ein Vorteil, so Heider. Außerdem habe man erfahrene Spieler und Trainer in der Mannschaft. So konnte der bisher größte Erfolg der noch sehr jungen Vereinsgeschichte gefeiert werden.

Die Pirates feiern den Aufstieg im Krankenhaus mit ihrem verletzten Teamkameraden Christoph Auer (mit Pokal). | Bild: privat

Neben der Freude über den Aufstieg gab es kurz nach Abpfiff der Partie die nächste positive Nachricht für die Konstanzer Footballer. Teamkollege Christoph Auer scheint nicht so schwer verletzt zu sein, wie anfangs befürchtet. „Er konnte noch am Sonntag das Krankenhaus verlassen und abends mit uns feiern“, erzählt Morten Baumann erleichtert. Nur 30 Minuten nach der Partie war die Mannschaft mit dem Pokal im Gepäck ins Krankenhaus geeilt, um nach ihrem Mitspieler zu sehen. Das Motto der Footballer: „Einer für alle und alle für einen“ wird bei den Pirates auch abseits des Spielfelds gelebt.