von SK

Ski alpin: Bei herrlichem Sonnenschein und besten Pistenverhältnissen wurden die letzten beiden für DSV-Punkte relevanten Rennen im Schülerbereich des Skiverbandes Schwarzwald ausgetragen, die gleichzeitig zur Rennserie des Ziener Cup zählten. Am Samstag fand ein Slalom statt, am Sonntag wurde sich im Parallelslalom duelliert. Der Ziener Cup wird innerhalb der DSV-Punktrennen im Schülerbereich als eigene Rennserie gewertet, zu der in dieser Saison sechs Rennen dazu zählten.

Julia Haake (Jahrgang 2004) nahm an fünf Rennen des Ziener Cups teil und sicherte sich immer einen Top-Ten-Platz. Im dritten Wettbewerb der Rennserie belegte sie den ersten Platz. Im Gesamtfeld wurde Julia Haake in ihrer Altersklasse im Ziener Cup auf Platz drei gewertet, nachdem sie am Samstag und Sonntag jeweils noch den vierten Platz belegt hatte. Katrin Bantle (Jg 2004), die ebenfalls innerhalb dieser Rennserie an fünf Rennen teilgenommen hatte, holte im dritten Rennen den vierten Platz. In der Gesamtwertung des Ziener Cups errang sie den zehnten Platz in ihrer Altersklasse. Zoé Hänsel (Jg 2006) nahm an allen sechs Wettbewerben des Ziener Cups teil. Sie belegte im fünften Rennen Platz vier, am vergangenen Samstag fuhr sie auf Platz acht und errang in der Gesamtwertung in ihrer Altersklasse den neunten Platz.

Der Skiclub Konstanz steht in der Vereinswertung des Ziener Cups damit auf Platz neun. 37 Vereine nahmen daran teil, hatten allerdings zum Teil bis zu elf Rennläufer im Aufgebot. Somit konnten die drei Konstanzer Rennläuferinnen ihrem Verein alle Ehre machen.

Aber auch während der nun beendeten Saison haben die drei Mädchen erfolgreiche Resultate eingefahren: Julia Haake belegte siebenmal einen Platz in den Top Ten, einmal gewann sie. Außerdem war sie weitere dreimal unter den besten 15 vertreten. Sie verbesserte sich in dieser Saison, ihrem zweiten Schülerpunktjahr, um 60 Punkte.

Katrin Bantle schaffte es dreimal in die Top-Ten-Platzierungen, dreimal rangierte sie unter den besten 15. Sie beendete ihr ebenfalls zweites Schülerpunktjahr mit einer Verbesserung von 50 Punkten.

Zoé Hänsel gab in dieser Saison ihr Debüt im DSV-Schülerpunktrenngeschehen und beendete die Saison erfolgreich mit drei Plätzen unter den besten 15, fünfmal fuhr sie eine Top-Ten-Platzierung ein, wurde Zweite ihrer Altersklasse und sammelte fleißig erste Punkte.