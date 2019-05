von SK

Leichtathletik: Mannschaftswettkämpfe machen den Sport attraktiv und motivieren. Das zeigte sich wieder beim Finale der Badischen Mannschaftsmeisterschaften in Kirchzarten. Dennoch musste lange nach einem Ausrichter gesucht werden. Alle Bezirksvereine konnten mit ihrem Abschneiden zufrieden sein. Die fünf holten drei Titel und zwei Silbermedaillen.

U-20-Jungen aus Radolfzell holen Wimpel

Die U-20-Jungen der LG Radolfzell holten verdient ihren Wimpel in der Gruppe 2 mit 9165 Punkten. Die meisten Punkte steuerte Tom Bichsel bei. Er siegte im Weitsprung mit Bestleistung (6,32m) vor seinem Bruder Ben, der seine Persönliche Bestleistung auf 6,16m steigerte. Im Diskuswurf gelangen Tom 35,58m. Im Hochsprung übersprang er mit 1,80m die höchste Höhe, sprintete in 12,40s über 100m. Markus Conrad (10,13m) und Moritz Zähringer (10,11m) lagen im Kugelstoßen gleichauf. Über 400m lief Robert Fülle (53,78s) eine starke Zeit und für Zähringer blieben die Uhren über 800m bei 2:11,78min stehen. Die Staffel (Fülle, Zähringer, Tom und Ben Bichsel) lief Bestzeit (46,13s).

TV Engen mit drei Mannschaften in Kirchzarten

Der TV Engen stellte drei Mannschaften. Die Männer, Seriensieger der vergangenen Jahre, steigerten ihre Punktzahl in Gruppe 4 (100m, Weitsprung, Kugelstoßen, 4x100m) erheblich auf 4876. Nicht nur durch Neuzugang Enrico Güntert, der fürs überragende Ergebnis im Weitsprung (7,34m, Persönliche Bestleistung) sorgte und sich für die U-23-DM qualifizierte. Auch die anderen Disziplinen liefen optimal. Thomas Kamenzin sprang 5,78m weit und sprintete Bestzeit (11,78s), Florian Bohner zu 11,64s und Simon Schiller die 100m in 11,89s. Der beste Kugelstoßer war Simon (11,11m). In der 4x100-m-Staffel liefen Kamenzin, Schiller, Güntert und Bohner (44,36s) die beste Zeit des Tages. Im Wettkampf außer Konkurrenz übersprang Enrico Güntert 2,02m im Hochsprung und schaffte mit den 7,34m im Weitsprung in zwei Disziplinen die Qualifikation für die U-23-DM.

Engener Premierenauftritt endet mit Titel

Die Engener Frauenmannschaft holte sich mit ihrem Premierenauftritt unerwartet den Titel. Hier purzelten die Bestleistungen. Kathrin Haselwander steigerte sich im Kugelstoßen um 45 Zentimeter auf 10,69m, Luzia Herzig im Weitsprung auf 5,57m und Rebecca Wienbruch ihre Bestleistung auf 4,95m. Hanna Komin verbesserte als Dritte ihre Bestleistung auf 4,87m. Den 100-m-Lauf gewann Luzia mit starken 12,82s, Rebecca lief (13,46s) neue Bestleistung. Über 4x100m sicherten sich Wienbruch, Herzig, Haselwander und Komin (51,46s) den Sieg und den Gesamtsieg.

30 Punkte fehlen Engen/Iznang zu Rang eins

Die U-18-Mädchen des TV Engen/TuS Iznang mussten sich knapp dem TV Wehr geschlagen geben. Es fehlten nur 30 Punkte. Dennoch lieferten die acht Mädchen tolle Leistungen ab. Im Kugelstoßen steigerte sich Jondra Reiter auf starke 10,78m, Sabrina Strötzel gewann über 100m (12,92s), Maren Singer (13,27s) und Franka Baumann (13,32s) nur knapp dahinter. Im Weitsprung rief Sabrina ihre Leistung (5,34m) ab, so wie Maren Singer (4,91m). Über 800m präsentierte sich Franka Baumann (2:32,80min) stark. Magdalena Meßmer holte mit 2:40,42min weitere wertvolle Punkte. Svenja Czombera verbesserte ihre Bestzeit um 20 Sekunden (2:57,48min). Die Staffel mit Baumann, Strötzel, Singer und Amelie Arians gewann in starken 51,02s.

Konstanz-Reichenau Vizemeister

Die U18 der SG Konstanz-Reichenau belegte den zweiten Platz mit 6362 Punkten. Das beste Ergebnis erzielte Julia Schlien über 800m mit ihren 2:33,77min vor Amelie Buchmann (2:35,93). Annika Leube sprang 1,40m hoch und 4,38m weit, Kollegin Patricia Gandor warf den Speer auf 29,77m. Beste Sprinterin war Carlotta Amer (14,10s) über 100m. (her)