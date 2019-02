von rainer jäckle

Dass Jonathan Koch vom Bodensee Yacht Club Überlingen und sein Vorschoter Uli Seeberger vom Yachtclub Radolfzell nicht unbedingt um den Titel bei der Junioren-Weltmeisterschaft mitsegeln würden, das war dem Duo von vornherein klar. Schließlich war das Teilnehmerfeld mit ganz großen Namen besetzt. Dass es dann aber doch nur einen von den ganz hinteren Plätzen wurde, war „etwas enttäuschend“, wie es Jonathan Koch ausdrückte. Allerdings lag das auch daran, dass er von Deutschland aus ein Starboot angemietet hatte, das vom Material her nicht konkurrenzfähig war.

Vorzeitig nach Miami geflogen

Auch wenn Jonathan Koch und Uli Seeberger bereits vorzeitig nach Miami geflogen sind, konnten sie sich in dem für sie völlig neuen Revier nicht wirklich vorbereiten, weil der Wind fehlte. So war der erste Wettkampftag auch tatsächlich der erste Tag, an dem sich die beiden an das Boot und die Begebenheiten anpassen konnten. Dabei sprangen im prominenten Feld ein 30. und ein 28. Platz heraus.

Materialdefekt macht Strich durch die Rechnung

Am zweiten Tag wurden drei Wettfahrten ausgetragen. Da es bereits bei der ersten einen Materialdefekt gab, war das einzige deutsche Team bei der Junioren-Weltmeisterschaft in den Rennen vier und fünf kaum konkurrenzfähig. Mit Platz 26 am Abschlusstag zeigten die beiden aber noch einmal eine ansprechende Leistung und landeten schließlich auf Platz 34 in der Endabrechnung.

Nicht das letzte internationale Starboot-Rennen

„Auch wenn es sportlich nicht ganz so gut lief, war es dennoch eine unglaubliche Erfahrung“, sagte Jonathan Koch begeistert, als er wieder zurück in Überlingen war. „Das Revier, die Segelstars und das ganze Drumherum waren einfach genial.“ Der Starboot-Neuling vom BYC Überlingen hat durch die Teilnahme in Miami seine Begeisterung für diese Bootsklasse entdeckt und ist sich sicher, dass es nicht das letzte internationale Starboot-Rennen für ihn war.