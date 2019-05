von Jürgen Rößler

Fußball-Verbandsliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FC Radolfzell 5:1 (2:0). – Der Sieg des 1. FC Rielasingen/Arlen im Nachbarschaftsduell vor einer unglaublichen Kulisse von 1500 Zuschauern mit dem FC Radolfzell war sicherlich verdient, er fiel aber dann doch zu hoch aus.

Vom Anpfiff weg zeigten die Platzherren das bessere Kombinationsspiel und hatten mehr Spielanteile, doch der Gast von der Mettnau hielt kämpferisch gut dagegen, sodass sich ein schnelles Spiel entwickelte. Ein erster Schuss der ehemaligen Radolfzellers Nedzad Plavci in der vierten Minute strich knapp am Ziel vorbei, ein Plavci-Freistoß fünf Minuten später ging knapp über das Tor. Drei Minuten später konnte Torjäger Silvio Battaglia im letzten Moment von einem Radolfzeller Abwehrspieler abgeblockt werden. Und in der 27. Minute fand eine Flanke von Christian Mauersberger keinen Abnehmer vor dem Radolfzeller Tor.

Allmählich löste sich der FC Radolfzell

Erst allmählich konnte sich der FC Radolfzell gestern Abend dann ein wenig lösen und sich seinerseits Chancen erspielen, so etwa in der 27. Minute, als Dennis Klose im Rielasinger Tor nach einem Krüger-Schuss erstmal eingreifen musste. Schon eine Minute später war Klose erneut zur Stelle, als er gegen den durchgebrochenen Alexander Stricker abwehren konnte.

Der FC Radolfzell schien nun ein wenig am Drücker, doch das Tor fiel auf der anderen Seite und zudem aus Radolfzeller Sicht überaus unglücklich. FCR-Verteidiger Tim Schlachter lenkte einen Schuss von Thomas Kunz ins eigene Tor.

Nur sechs Minuten später erhöhte der Tabellenführer auf 2:0, als der Radolfzeller Keeper Pascal Bisinger einen Plavci-Freistoß nach vorne prallen ließ und Silvio Battaglia aus kurzer Distanz zum 2:0 abstauben konnte.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber am Drücker. In der 50. Minute schoss Tobias Bertsch an den Pfosten des Radolfzeller Tors, Mauersbergers Nachschuss wurde gerade noch abgeblockt.

Aber schon eine Minute später machte es Mauersberger besser und vollendete mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze zum 3:0.

Obwohl es ganz nach einer Vorentscheidung aussah, resignierten die Gäste nicht und kamen zu weiteren Chancen. Doch Battaglia erhöhte nach schöner Vorarbeit von Wellhäuser auf 4:0.

Dennoch gaben sich die Radolfzeller nicht auf und kamen zum hochverdienten Ehrentreffer durch Krüger, ehe in der Schlussphase Kunze den 5:1-Endstand erzielte.

Verfolger Freiburger FC unter Druck gesetzt

Damit setzt der Tabellenführer den Verfolger Freiburger FC, der vor der schweren Aufgabe gegen den Offenburger FV steht, weiter unter Druck.

Tore: 1:0 (29.) Eigentor, 2:0 (35.) Battaglia, 3:0 (51.) Mauersberger, 4:0 (69.) Battaglia, 4:1 (75.) Krüger, 5:1 (86.) Kunze. – SR: Fante. – Z: 1500.