von unserer Sportredaktion

TV Iffezheim – TG Hegau-Bodensee 7:70

Beim zweiten Auswärtswettkampf musste die TG auf Teamkapitän Noel Weber verzichten, dadurch gab es Veränderungen in den Startaufstellungen einiger Geräte. Nachdem in den vergangenen Jahren verschiedene Ausfälle kaum zu kompensieren waren, gelang dies nun aufgrund der erhöhten Mannschaftsstärke durch mehrere Neuzugänge beeindruckend gut.

Bann gebrochen

Zu Beginn des Wettkampfes wollte Hegau-Bodensee am Boden keine Schwäche zeigen. Aufgrund vieler Fehler hatte es die Gerätepunkte an den ersten Wettkämpfe dem Gegner überlassen müssen. Gegen Iffezheim wurde der Bann gebrochen und die Gäste sicherten sich das Gerät durch sauber geturnte Übungen mit 8:0. Mit viel Schwung vom Boden ging es an das Seitpferd, an dem die TG Hegau Bodensee seit Jahren schwer zu schlagen ist. Sie gewann das Gerät mit 19:1. Leon Fuchs erhielt die größtmögliche Punktausbeute mit zehn Scorerpunkten.

Nahezu perfekte Übungen an den Ringen

Durch den großen Vorsprung nach zwei Geräten gingen die Athleten deutlich gelassener an die nächsten Geräte. An den Ringen folgten weitere nahezu perfekte Übungen. Erfreulich sind hier die deutlich erhöhten Ausgänge durch schwere Teile. Hinzu kommt die Verstärkung durch Janis Weber, Justus Trautmann und Johannes Osse. Durch hohe Wertungen entschieden sie alle vier Duelle zum 14:0 und 41:1-Zwischenstand. Trotz dieses großen Vorsprungs wollten die Hegauer konzentriert bleiben und den Sprung, Barren und das Reck gewinnen.

Ausrufezeichen am Sprung

Mit vier sauberen Tsukaharas gewannen sie erneut alle Duelle. Fast wie selbstverständlich lagen die Wertungen im Bereich von zwölf Punkten, wodurch die TG ein erneutes Ausrufezeichen am Sprung setzte. Die Hegauer gewannen das Gerät mit 7:0. Am Barren wollten sie sich im Vergleich zur vergangenen Woche noch stabiler präsentieren. Dies gelang eindrucksvoll beim 9:1. Am Reck brannte bei einem 57:2-Zwischenstand nichts mehr an. Das Gerät wurde 13:5 gewonnen.

Alle Geräte gewonnen

Das Endergebnis spiegelt den souveränen und starken Wettkampf der Turner aus Singen, Markdorf und Ludwigshafen wider. Zum ersten Mal in der Saison gewannen sie alle Geräte. Am Samstag geht es in der Waldeckhalle in Singen ab 16 Uhr gegen den TV Neckarau. Am 6. April geht es im Bildungszentrum Markdorf ab 15 Uhr im letzten Vorrundenwettkampf der Saison gegen Kirchheim. (ng)