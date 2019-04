von Michael Schulz

Reiten: Mit acht Prüfungen an zwei Tagen scheint das Konstanzer Dressurturnier eher ein kleines Turnier zu sein. Da je nach Prüfung eine Dressur zwischen vier und sechs Minuten dauert, ergibt sich ein anderes Bild. Am Samstag und Sonntag steigen die ersten Reiter jeweils ab 8 Uhr in den Sattel. Eine A-, drei L-, zwei M- und eine S-Prüfung sollen bis Sonntagabend geritten werden. Ein durchaus anspruchsvolles Programm.

Natürlich steht die

S-Prüfung im Mittelpunkt

Natürlich steht die S-Prüfung, geritten als Prix St. Georges, am Sonntag im Mittelpunkt des Interesses des meist sehr fachkundigen Publikums in Konstanz. Fast sechs Minuten dauert sie. Sechs Minuten, in denen viele Einzellektionen gezeigt werden müssen. Schritt- und Galopp-Pirouetten, Traversalen, Volten, Schritt, Trab und Galopp sind ein paar davon. Daraus, die einzeln bewertet werden, bildet sich die Gesamtnote, wobei einzelne Lektionen doppelte Wertigkeit haben: das Traversieren, der versammelte Schritt, im starken Schritt durch die ganze Bahn wechseln, die halben Galopp-Pirouetten, die Gehorsamkeit, Durchlässigkeit des Pferdes sowie Sitz und Einwirkung des Reiters.

Hohe Anforderung

an Kondition und Konzentration

Klingt alles sehr kompliziert und ist es auch. Doch die Reiter, die sich dieser schweren Prüfung stellen, haben dies gut im Griff. Natürlich stellt diese Prüfung hohe Anforderungen an Kondition und Konzentration von Pferd und Reiter. Von der ersten bis zur letzten Sekunde ist exaktes Reiten gefordert.

Frage nach dem Sieger

ist schwer zu beantworten

25 Paare wollen hier starten. Wer am Ende die meisten Punkte haben und die schwere Prüfung gewinnen wird, lässt sich schwer prognostizieren. Gute Chancen haben auf jeden Fall zwei Starter aus dem gleichen Reitstall: Leoni Moll und Chiara Ruesch aus Jettweiler, die schon öfters ganz vorne mitgeritten sind.