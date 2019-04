von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – Freiburger FC 3:1 (3:1). – Das Spiel begann gut für den FC 03 Radolfzell. Gleich mit der ersten Gelegenheit gingen die Gastgeber in Führung. Nach Vorarbeit von Tobias Krüger schoss Moritz Hlavacek das 1:0. Diese Aktion brachte den Freiburger FC kurzzeitig etwas aus der Fassung. In der 9. Minute jedoch hatten die Gäste die Möglichkeit zum Ausgleich.

Bisinger hält Strafstoß

Es gab Strafstoß, doch Radolfzells Torhüter Bisinger konnte diesen abwehren. In der 12. Minute dann das 2:0 für den FCR, erneut durch Hlavacek, der einen Abpraller verwerten konnte.

Freiburger Ausgleich

Sieben Minuten später dann der Anschlusstreffer für Freiburg durch Martinelli. Jetzt übernahmen die Gäste das Spiel und waren dem Ausgleich nahe. In der 39. Minute dann die wohl beste Möglichkeit für die Breisgauer: Konfusion im Radolfzeller Strafraum, der Ball ging durch zu Martinelli, der zum Glück für den FCR nur an den Pfosten schoss.

Hattrick durch Hlavacek

Mehr Glück hatten die Mettnauer in der 42. Minute, als Hlavacek seinen Hattrick perfekt machte und die 3:1-Pausenführung für seine Mannschaft erzielte.

Niedhardt mit Riesenchance

Nach dem Wechsel verlegte sich Radolfzell aufs Kontern, während Freiburg Druck machte. Niedhardt hätte für die Gastgeber alles klarmachen können, scheiterte aber am Radolfzeller Torwart. Die Gäste mussten nun die Abwehr öffnen, sodass Radolfzeller immer mehr Chancen hatte. Das Spiel wogte hin und her.

Und wieder Möglichkeit für Radolfzell

Die Platzherren hätten in der 85. Minute den Sack zumachen können, als Niedhardt den Ball schon am Torwart vorbeigelegt hatte, doch Dreher konnte mit einem langen Bein gerade noch klären. So blieb es beim verdienten 3:1-Sieg für die Radolfzeller, die damit Schützenhilfe für die Titelambitionen des Nachbarn aus Rielasingen geleistet haben. (km)

FC 03 Radolfzell: Bisinger (Tor); Erdmann, Niedhardt, Wehrle, Schlachter, Hain, Müller, Berisha (90. Zidan), Strauß, Krüger, Hlavacek. – Tore: 1:0 (4.) Hlavacek, 2:0 (12.) Hlavacek, 2:1 (19.) Martinelli, 3:1 (42.) Hlavacek. – SR: Döring (Brigachtal). – Z: 433.