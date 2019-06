Tischtennis: Bei den Nationalen Deutschen Tischtennismeisterschaften der Senioren in Erfurt waren insgesamt rund 500 Teilnehmern dabei. Vom Tischtennis-Bezirk Bodensee gingen mit Philip Dannegger (Senioren 50, TTC Singen), Rolf-Dieter Loss (Senioren 60, TTC Singen) sowie Georg Winkler (Senioren 50) vom TTC Mühlhausen gleich drei Teilnehmer an den Start. Alle drei boten hervorragende Leistungen und kamen mehrfach in den Genuss, auf dem Siegerpodest stehen zu können.

Dannegger im Doppel mit knapper Halbfinalniederlage

Philip Dannegger scheiterte in der Einzelkonkurrenz mit einer 1:2-Bilanz bereits in der Vorrundengruppe und im Mixed verlor er zusammen mit seiner Partnerin Petra Schmidt (TTSF Hohberg) in der ersten K.-o.-Runde. Im Doppel mit Alexander Mohr (SV Neckarsulm) lief es dafür umso besser. Die ersten drei Spiele gewannen Mohr und Dannegger, erst im Halbfinale war nach einer knappen 2:3-Niederlage gegen Christoph Heckmann/Uwe Witte Endstation.

Zweimal Bronze für Winkler

Georg Winkler, der ebenfalls in der Seniorenklasse 50 an den Start ging, konnte sich in der Endabrechnung sogar über zwei Bronzemedaillen freuen. Im Mixed war er zusammen mit Sabine Feirer (TSV Lichtenwald) noch im Viertelfinale gescheitert. Im Einzel, nach einer ungeschlagenen Vorrunde, kam Winkler bis ins Halbfinale, wo er letztendlich aber dann doch mit 1:3 gegen Norbert Schölhorn (SpVgg Westheim) die Segel streichen musste. Im Doppel erwischte er mit Thomas Huck (TTSF Hohberg) nicht unbedingt eine einfache Auslosung, trotzdem spielten die amtierenden Baden-Wüttembergischen Meister groß auf und wurden erst im Halbfinale mit 2:3 von den späteren Siegern Berthold Pilsl/Norbert Schölhorn auf ihrem Erfolgskurs gestoppt.

Loss holt zweimal Silber und einmal Bronze

Am erfolgreichsten verlief die Meisterschaft für Rolf-Dieter Loss in der Seniorenklasse 60. Mit zwei Silber- und einer Bronzemedaille gelang ihm das Kunststück, in allen drei Konkurrenzen Edelmetall zu gewinnen. Im Mixed verlor er mit seiner Partnerin Carmen Petry (TSV Elpersbüttel-Esch) erst im Finale mit 1:3 gegen Hannelore Stowasser/Klaus Werz. Auch im Doppel führte sein Weg mit Bernhard Bürgin (TTC Laufenburg) bis ins Finale. In einem sehr interessanten und ausgeglichenen Spiel gegen Klaus Werz/Wolfgang Jagst waren die Beiden zwischenzeitlich sehr knapp dran am Gewinn der Goldmedaille, am Ende mussten sie sich dann doch noch mit 2:3 geschlagen geben. Auch im Einzel hing für Rolf-Dieter Loss ein noch besseres Abschneiden am seidenen Faden. So traf er dort nach fünf Siegen im Halbfinale auf den mehrfachen Deutschen Meister Manfred Nieswand (TTC Schwalbe Bergneustadt), gegen den er schließlich äußerst knapp im Entscheidungssatz mit 9:11 verlor.

Die drei Teilnehmer vom Bezirk Bodensee waren sich nach dem Turnier einig, dass sich die Reise nach Erfurt gelohnt hat. Weitere Informationen unter: www.ttc-muehlhausen.de. (gw)